Dyskurs wielkich przodków

Przed Wami — bohaterzy dzisiejszego wieczoru! Chwilę później w petersburskim lofcie „Osobniak" rozpoczyna się spektakl multimedialny „My", w którym po raz pierwszy występują mówiące popiersia działaczy państwowych Imperium Rosyjskiego! W ciągu 50 minut „ożywione" postacie historyczne analizują rosyjski charakter narodowy, ironicznie komentując odwieczne problemy narodu rosyjskiego i opowiadając mało znane fakty ze swojego życia.

Spektakl łączy w sobie technologie medialne, rzeźby i sztukę teatralną. Co ciekawe, aby wcielić się w swoje postacie aktorzy musieli siedzieć prawie godzinę w specjalnym krześle i trzymać głowę w jednej pozycji. Później, przy pomocy programu komputerowego ich twarze zostały upodobnione do „posągów", a od samych aktorów wzięto tylko mimikę i głos. Łącznie realizacja projektu zajęła ponad 7 miesięcy.

Materiałow do projektu autorzy spektaklu szukali w prywatnej korespondencji bohaterów, wspomnieniach, zapiskach i dokumentach historycznych, a także dziełach sztuki. Cytaty postaci zaczerpnięto z różnych źródeł i stworzono z nich ciągłe i logiczne dialogi. Ich charaktery przejawiają się w żartach i działaniach — Na przykład rosyjski bajkopisarz Iwan Kryłow głośno chrapie i budzi się dopiero pod koniec aktu — wiadomo, że za swojego życia często zasypiał na oficjalnych uroczystościach.

Spektakl skierowany jest do szerokiej widowni, jednak szczególnie zainteresuje tych, którzy pasjonują się historią —jest to przecież krótka wycieczka do XVIII i XIX wieku, która w niezwykłej i zabawnej formie opowiada o duszy rosyjskiej i o tych trudnościach, z jakimi zmagamy się wszyscy na co dzień.