Jak przetrwać apokalipsę zombie w metrze

W ubiegłym roku zwolennicy teorii końca świata twierdzili, że Ziemia już niebawem zderzy się z tajemniczą planetą Nibiru, która jest o dziesięć razy większa od naszej Błękitnej Planety i zostanie zniszczona.

Wyobraźnia filmowców oscyluje natomiast pomiędzy katastrofą przyrodniczą a apokalipsą zombie. My skupimy się jednak na tej drugiej możliwości. Co zrobicie, jeśli nagle nadejdzie ta znana z horrorów apokalipsa zombie, a wy nie będziecie chcieli być zjedzeni przez żywe trupy? Dokąd uciekać, jak przeżyć? Dla moskwian i wszystkich gości miasta rosyjski projektant Maksim Diegtiariow stworzył cały plan przetrwania w moskiewskim metrze!

Ponieważ moskiewskie metro było projektowane jako masowy schron przeciwlotniczy, o czym świadczy rozporządzenie Rady Komisarzy Ludowych (Sownarkomu) z kwietnia 1941 roku, pomysł, by się w nim ukryć, byłby całkowicie logiczny. Zdaniem Diegtiariowa „po wojnie nowe stacje metra krajów Związku Radzieckiego były projektowane z uwzględnieniem możliwego użycia przez potencjalnego przeciwnika broni masowej zagłady: atomowej, chemicznej i biologicznej. Oprócz tego szyby wentylacyjne zostały wyposażone w filtry.

W przypadku epidemii wirusa zombie, stacja metra może posłużyć jako bezpieczny schron dla ocalałych przez długi okres czasu". Stacje, które były projektowane jeszcze na początku „zimnej wojny" są wyposażone w śluzy na wypadek wojny atomowej. Hermetyczne drzwi mogłyby zatrzymać każdą ilość zombie na długi czas. Schrony można by organizować bezpośrednio w holach. Gabinety dyżurnych stacji nadają się do rozmieszczenia sztabów antykryzysowych. W tych pomieszczeniach są dostępne wszystkie kamery monitoringu metra i łączność ze wszystkimi stacjami, a także ze służbami na powierzchni.

Obóz z pomocą medyczną, jedzeniem i miejscami do spania można by zbudować w holach stacji. Diegtiariow zwrócił również uwagę na niebieskie i czerwone luki, wmontowane w podłogę.Autor wytłumaczył, że niebieskie są używane do ładowania samojezdnych maszyn do mycia podłóg, a pod czerwonymi lukami znajdują się hydranty. Można ich używać do zapewnienia ludziom wody przez dość długi czas. Agregaty prądu w przypadku odłączenia energii elektrycznej zapewnią światło i łączność na stacji.

© Fotolia/ Andrii Muzyka Apokalipsa na Księżycu

Diegtiariow zwrócił uwagę, że najważniejszą rzeczą w podobnych sytuacjach jest przestrzeganie dyscypliny. I zostawił ilustrowaną instrukcję na wypadek wdarcia się żywych trupów do schronu!Wszystko to przypomina świat z książki „Metro 2033" Dmitrija Głuchowskiego, opisującej życie ludzi, którzy po wojnie atomowej walczą o przetrwanie w moskiewskim metrze. Czy warto jednak przygotowywać się do ataku zombie, który jakkolwiek by było stanowi kanwę filmów z gatunku science fiction? Jak to się mówi przezorny zawsze ubezpieczony.