Wydra - mały intelektualista świata zwierząt

© AFP 2017/ Vyacheslav Oseledko Irbisy śnieżne z Górnego Ałtaju dostaną „dowody osobiste"

To wydra! W ostatnim czasie to zabawne i miłe zwierzę podbiło serca internautów na równi z kotkami i małymi szopami. Tym niemniej w 2000 roku wydra trafiła na listę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody jako gatunek zagrożony. W Rosji ich populacja liczy ok. 15 tys. osobników. Oprócz imponującego wyglądu wydry są także diabelsko inteligentne. Niedawno zadziwiły uczonych swoją umiejętnością rozwiazywania łamigłówek przy pomocy naśladowania zachowania innych osobników.

Specjaliści z Centrum Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Exeter w południowo-zachodniej Anglii przeprowadzili serię eksperymentów, w których wydry miały za zadanie otworzyć pojemniki z orzeszkami ziemnymi, rybą lub krewetkami.

© Sputnik. Konstantin Chalabov Jakie zwierzęta wyginą w najbliższym czasie

Rezultaty analizy zachowania wydr gładkowłosych pokazały, że przy rozwiązywaniu zadań korzystają one z metody prób i błędów o 65% rzadziej, niż z informacji zdobytych podczas obserwacji innych, starszych osobników —rodziców oraz starszych braci i sióstr.

Uczeni przeprowadzali podobne eksperymenty z wieloma zwierzętami, jednak nigdy z wydrami. Co ciekawe, badanie pokazało również, że młode osobniki rozwiązywały zadania sześć razy szybciej od starszych przedstawicieli gatunku.

Zdaniem naukowców kolejność, w jakiej młode wydry rozwiązywały łamigłówki świadczy o ich bliskich więziach społecznych: młode wydry naśladowały zachowanie tych braci i sióstr, z którymi spędzają najwięcej czasu.

Badacze spodziewali się, że analogiczną umiejętność wykorzystywania strategii społecznej, czyli informacji, uzyskanych na podstawie obserwacji zachowania innych osobników, posiadają także wyderki orientalne. Jednak ku ich wielkiemu zdziwieniu okazało się, że tak nie jest. Naukowcy tłumaczą to tym, że wyderki orientalne nie polują w grupach, dlatego przejawiają mniejszą skłonność do naśladowania zachowania członków rodziny w celu rozwiązania zadania.

Poprzednie eksperymenty z udziałem zwierząt, będących na granicy wyginięcia, zademonstrowały, że te osobniki, które dzięki obserwacji zachowań innych nabyły ważne do życia umiejętności, mają większe szanse na przetrwanie. Jak już mówiliśmy, wiele wydr znajduje się na granicy wyginięcia i uczeni swoim eksperymentem chcą im pomóc powrócić na łono dzikiej przyrody.