Rysunki naskalne zmieniły podejście do Scytów

Otóż, były to koczownicze ludy irańskie, nieposiadające własnego piśmiennictwa. Z ich języka do naszych czasów przetrwało kilka zaledwie słów. Wiadomości o Scytach czerpiemy z dzieł autorów starożytnych: greckich, rzymskich, chińskich, a także ze znalezisk archeologicznych i badań genetycznych.

Wykryto jednak, że te ludy, uważane za koczownicze, niekiedy prowadziły osiadły tryb życia. Taki wniosek wyciągnęli uczeni z Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk po niedawnych znaleziskach w Republice Tuwa. Tu właśnie, na granicy Rosji z Mongolią, znaleziono rysunki, zrobione przez miejscowych mieszkańców w różnych odstępach czasu, poczynając od epoki brązu w III tysiącleciu przed naszą erą.

„Rysunki przedstawiają przeważnie scenki rodzajowe, czyli są to wizerunki domów z epoki brązu, zadziwiające jest, że są to zwykłe domy, mające dachy, chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że koczownicy mieszkają w jurtach”, — agencja TASS cytuje wypowiedź kierowniczki wyprawy naukowej Mariny Kiłunowskiej.Na niektórych rysunkach uczeni upatrzyli rozplanowanie pomieszczeń. Zdaniem badaczy, oznacza to, że ludy, nazywane przez nas scytyjskimi, prowadziły nie tylko koczowniczy tryb życia, lecz również osiadły.