Dzień Jedności Narodowej: biegiem do muzeów!

© Sputnik. Stringer Kijów chce zamknąć radziecką przeszłość w muzeum

Data święta została wybrana nieprzypadkowo — historycznie Dzień Jedności Narodowej związany jest z odległymi wydarzeniami 1612 roku, kiedy dzięki powstańcom ludowym Moskwa została wyzwolona z rąk zagranicznych interwentów. Splot wielu tragicznych wydarzeń, który wywarł ogromny wpływ na całą epokę, wszedł do historii pod nazwą Wielka Smuta.

Przychodząc do Muzeum Historycznego można będzie poczuć się uczestnikiem tych odległych zdarzeń. Wieczorem dla znawców historii odbędzie się tam konkurs „Podróż do Wielkiej Smuty". Uczestnicy będą rozwiązywać łamigłówki i zadania, związane z eksponatami z XVII wieku. W zabawie będzie mogło wziąć udział do 200 gości. Na zakończenie konkursu każdy uczestnik otrzyma pamiątkową nagrodę. W głównych salach wystawowych przygotowano 30 różnorodnych wycieczek, oprowadzanych przez przewodników.

Można na nich poczuć atmosferę wydarzeń, rozgrywających się na Rusi, dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o panowaniu rosyjskich carów oraz obejrzeć relikwie Wojny Ojczyźnianej 1812 roku. Eksponatem, który bez wątpienia wywoła ogromne zainteresowanie jest Rolls-Royce Władimira Lenina. Estetom z pewnością przypadnie do gustu wystawa „Złoto. Metal bogów i król metali", na której można będzie obejrzeć unikalną biżuterię i przedmioty użytku codziennego. Natomiast miłośnicy teatru będą mogli pójść na spektakl interaktywny „Energia marzenia.

Misterium", którego akcja rozegra się na tle kilku ekspozycji. Wspólnie z aktorami Centrum Teatralnego im. Wsiewołoda Mejercholda, goście muzeum będą chodzić po różnych salach wystawy, poświęconej Rewolucji Październikowej 1917 roku, przemieszczając się jak gdyby w czasie i przestrzeni. Przypomnijmy — w tym roku Wielka Rewolucja Socjalistyczna 1917 roku obchodzi swoją 100. rocznicę. Główny bohater sztuki żyje w XXXI wieku, jednak przenosi się do początku XX stulecia, aby uratować ludzkość przed utratą wspomnień o najważniejszych wydarzeniach historycznych. Nie pamiętając o przeszłości, ludzie nie będą mogli rozwijać się w przyszłości — uważa główny bohater. Jego celem jest odnalezienie naukowca, który wynalazł niszczący wspomnienia wehikuł. Co ciekawe w czasie przedstawienia aktorzy z latarkami będą podchodzić do gości i prosić, by podzielili się swoimi wspomnieniami. Dzięki tym wspomnieniom widzów latarki będą się świecić.

Oprócz tego 2 listopada odbędzie się akcja „Noc sztuki", która jest organizowana w stolicy Rosji od 2013 roku. Hasło tegorocznej akcji brzmi — „Sztuka łączy". W związku z tym wydarzeniem zaplanowano bardzo wiele bezpłatnych imprez artystycznych w muzeach, salach wystawowych, teatrach, biblitekach i parkach. W ubiegłym roku „Noc sztuk" odbyła się w 200 instytucjach kulturalnych Moskwy, które odwiedziło ponad 300 tys. osób.