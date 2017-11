Tysiące mieszkańców Ziemi obywatelami kosmicznego kraju Asgardia

Wielu z nas, pochłoniętych codziennymi sprawami, wcale nie zastanawia się nad tym, natomiast niektóre przedsiębiorcze osoby już pracują nad możliwością zamieszkania gdzieś poza Ziemią.

12 października 2016 roku w Paryżu zostało założone jedyne jak dotychczas w historii ludzkości państwo kosmiczne — Asgardia. Już w najbliższej przyszłości założyciele tego państwa planują wystrzelenie nanosatelity pod nazwą „Asgardia-1", aby królestwo uzyskało w ten sposób swoje pierwsze oficjalne terytorium.

Założycielem jest rosyjski biznesmen i uczony Igor Aszurbejli. On także sformułował główną misję swego kraju — jest to wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, obrona Ziemi przed zagrożeniami ze strony kosmosu oraz utworzenie swobodnej naukowej bazy wiedzy. Obecnie obywatele Asgardii zamierzają budować bazy dla ludzi w przestrzeni wokółziemskiej i osady na powierzchni Księżyca.

W ciągu pierwszych 48 godzin podania o uzyskanie obywatelstwa Asgardii na jej stronie internetowej złożyło ponad sto tysięcy osób z 217 krajów. W ciągu 20 następnych dni liczba chętnych powiększyła się do pięciuset tysięcy. Jednak po starannej eliminacji zaakceptowano tylko 200 tysięcy podań. W tym także 175 członków ONZ. Obecnie za poddanych królestwa uważa się 107 tysięcy osób. Ci, którzy przeszli drugi poziom weryfikacji, otrzymali certyfikaty obywateli Asgardii z numerem ID, który ma stać się następnie podstawą do otrzymania dowodu osobistego.

Najwięcej obywateli Asgardii mieszka na razie w Chinach, chociaż nazwa państwa Asgardia jest odwołaniem do mitologii skandynawskiej — jest to nazwa latającego miasta, swego rodzaju ziemia obiecana.

© Sputnik. Maksim Blinov Ziemia wstępuje w 35-letnią erę chłodu

Kraj już posiada własną flagę, godło, hymn, a nawet konstytucję. Została ona zatwierdzona w Dniu Jedności Narodowej, wyznaczonym na 18 czerwca. Obecnie obywatele kosmosu formują parlament. Miejsca w składzie organu ustawodawczego zostały podzielone w myśl zasady przynależności językowej: 68 miejsc obejmą anglojęzyczni mieszkańcy, 23 przypadną Chińczykom, 16 miejsc zajmą ludzie posługujący się językiem tureckim i 15 — hiszpańskim. Ci, którzy głosowali za językiem rosyjskim, uzyskali 4 miejsca. Cieszy również ten fakt, że liczba urzędników nie powinna przekroczyć jednego procent sumarycznej liczby obywateli Asgardii.

Na stronie internetowej królestwa już umieszczono projekt budżetu na 2018 rok. Obecnie egzystuje ono z inwestycji samego Aszurbejli i dobrowolnych składek.

Jednostką monetarną Asgardii jest solar, w skrócie sol — a zarejestrowana została przez Europejski Sojusz Własności Intelektualnej w 12 klasach. Można powiedzieć, że jest to poważny sukces. Ponadto, w myśl założycieli państwa kosmicznego, ma ono posiadać własny system bankowy i kryptowalutę. Zapewnione tam będą korzystne warunki dla startupów, które specjalizować się mają w zakresie technologii kosmicznych.

System podatkowy ma być zorganizowany w sposób, zapewniający korzyści tym, którzy zajmą się projektami kosmicznymi.

Oprócz organizacji niekomercyjnej w Wiedniu zarejestrowano spółkę inwestycyjną o tejże nazwie — kraj startupów kosmicznych — z kapitałem zasadniczym w kwocie 1 miliona euro. Według Aszurbejli, będzie on rosnąć w sposób nieograniczony wskutek swobodnej sprzedaży akcji obywatelom królestwa i inwestorom. Cóż, już wkrótce również na dalekich planetach można będzie założyć kawiarnię, zapłacić bitcoinami za taksówkę i po prostu porozmawiać o rzeczach najbardziej interesujących.