Polska wystawa w największej świątyni prawosławnej Rosji

Zaprezentowano na niej ponad sto fotografii, poświęconych różnym aspektom życia prawosławnych Polaków. Wystawę pobłogosławił Jego Świątobliwość Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl oraz zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Metropolita warszawski i całej Polski Sawa.

Na ceremonii otwarcia przemawiał ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Włodzimierz Marciniak, który powiedział, że temat wystawy będzie być może dla wielu Rosjan pewnym zaskoczeniem. Przecież Polska uważana jest tradycyjnie za kraj stricte katolicki, tymczasem w Polsce mieszka dużo prawosławnych, zwłaszcza w województwach wschodnich, a przede wszystkim na Podlasiu.

- Jeśli zaś chodzi o stosunki między dwoma odłamami chrześcijaństwa, to są one bardzo dobre, naprawdę braterskie – podkreślił Włodzimierz Marciniak. I zacytował rosyjskiego filozofa i poetę początku XX wieku Wiaczesława Iwanowa, który obrazowo porównał chrześcijaństwo do dwóch płuc człowieka: jednym płucem jest prawosławie, drugim – katolicyzm. Właśnie te „płuca” pozwalają ludziom swobodnie oddychać i rozwijać się” – powiedział ambasador Polski w Moskwie.

© Sputnik. Aleksiej Drużynin Władimir Putin i ambasador RP Włodzimierz Marciniak

Korespondentka radia Sputnik Irina Czajko odwiedziła wystawę i rozmawiała z jej koordynatorem Aleksandrem Wasylukiem z Białegostoku oraz z profesorem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie Aleksiejem Wasiliewem.