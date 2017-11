Międzynarodowa wystawa w Warszawie. Świat i jego problemy na fotografiach

Międzynarodowy Konkurs Fotografii Prasowej nosi imię Andrieja Stienina, fotoreportera Agencji Informacyjnej „Rossiya Segodnya". Andriej Stienin zginął w 2014 roku, w wieku 33 lat, pracując jako fotoreporter na południowym wschodzie Ukrainy. Samochód z dziennikarzami trafił pod obstrzał ukraińskich wojskowych.

Prezentacja w polskiej stolicy około trzydziestu prac najlepszych młodych fotografów z całego świata odbywa się w ramach międzynarodowego tournée, które rozpoczęło się w Moskwie we wrześniu. Wcześniej widziała je publiczność między innymi w Stambule, Atenach, Szanghaju, Madrycie.

Dyrektor Działu Fotografii agencji „Rossiya Segodnya" Aleksander Sztol cieszy się, że wystawa gości w kolejnych miastach:

Bardzo cieszymy się, że roadshow Międzynarodowego Konkursu im. Andrieja Stienina zdobywa nowe miejsca i nową publiczność. Symboliczne jest, że wszystkie prace laureatów konkursu w tym roku i w latach poprzednich łączy jedno — miłość i oddanie profesji, dziennikarstwu, dążenie do mówienia prawdy za pośrednictwem fotografii i chęć służenia rozwojowi międzynarodowego dziennikarstwa fotograficznego.

Aleksander Sztol szczególnie podkreślił fakt, że wystawa prac młodych fotoreporterów pojedzie do Warszawy:

„Szczególnie ważne jest to, że ta wystawa będzie zaprezentowana w Polsce. Jak wiemy, niegładko układają się ostatnio relacje między naszymi krajami. Jest to okres przemyślenia i postrzegania na nowo tej historii, która łączy nas mocnymi więzami. I oczywiście chciałoby się, aby to przemyślenie prowadziło w kierunku głębokich i przyjacielskich stosunków, które będą trwać dziesięcioleciami" — powiedział.

Wystawa w Warszawie prezentuje przegląd fotograficzny najważniejszych tematów, które nurtują obecnie młodych fotoreporterów. Między innymi to kwestia migrantów, pomocy humanitarnej dla dotkniętych wojną uchodźców, wsparcie socjalne dla dzieci z osobliwościami rozwojowymi, problemy osób niepełnosprawnych. Na przykład seria fotografii „ Uchodźcy w Belgradzie " hiszpańskiego dziennikarza Alejandro Martineza Veleza przedstawia ludzi, którzy stracili wiarę w przyszłość. Portret maleńkiego uchodźcy w niewielkiej wiosce Idomeni na granicy z Macedonią autorstwa Greczynki Anny Pantelii pod tytułem „Europejskie marzenie " to wstrząsający świat dziecka siedzącego w pudełku z całym swoim dobytkiem. Na czarno-białym zdjęciu Rosjanina Anara Mowsumowa „Teatr bez granic" widzimy małych aktorów ze studia teatralnego dla dzieci z zespołem Downa, a z nimi chłopca onieśmielonego pierwszą próbą. Wśród prac utalentowanych młodych fotografów są też epizody z życia zwykłych ludzi oraz wielkich miast, wydarzenia sportowe i kolorowe święta grup etnicznych. Do udziału w tegorocznym konkursie zgłosiło się około 5 tysięcy uczestników z 76 krajów. Na pytanie, czy byli wśród nich polscy uczestnicy Aleksander Sztol odpowiedział:

„Tak od ręki nie pamiętam. Ja osobiście znam bardzo dużo młodych utalentowanych polskich fotoreporterów, którzy mogliby godnie reprezentować swój kraj i ten zawód. Bardzo chciałbym, żeby oni też brali udział w tym konkursie, który jest przeznaczony właśnie dla młodych profesjonalistów fotoreporterów"- podkreślił Aleksander Sztol.

Taka jest właśnie koncepcja konkursu: „Wspieranie młodych fotografów i zwrócenie uwagi opinii publicznej na zadania współczesnego fotoreportażu. Jest to platforma dla utalentowanych, wrażliwych i otwartych na wszystko, co nowe, którzy zwracają naszą uwagę na ludzi i wydarzenie obok nas".