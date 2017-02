Opinia: Trump zachowa „wachlarz możliwości” w kwestii sankcji

Ankieta Gdzie i jak najczęściej słuchasz radia? - w telefonie komórkowym poprzez wbudowane radio lub za pośrednictwem aplikacji

Przypomnijmy, że pod koniec lipca 2014 roku Unia Europejska i Stany Zjednoczone przeszły od sankcji punktowych przeciwko poszczególnym osobom fizycznym i firmom do restrykcjiwymierzonych w całe sektory rosyjskiej gospodarki. W odpowiedzi Rosja ograniczyła import produktów spożywczych z krajów, które wprowadziły przeciwko niej sankcje, takich jak: USA, państwa Unii Europejskiej, Kanada, Australia i Norwegia.

Docent katedry studiów amerykańskich Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego Grigorij Jarygin wątpi, że dany projekt ustawy zostanie przyjęty. Jeśli jednak zostanie przegłosowany, może stać się „kartą przetargową” w stosunkach prezydenta i Kongresu.

— W Ameryce w sprawach polityki zagranicznej dominującą rolę odgrywa prezydent. Jeśli chodzi zaś o tę rezolucję, to, jeśli zostanie ona jednak przyjęta, to może zostać wykorzystana jako „karta przetargowa”. Przy pomocy takiego szantażu politycznego kongresmeni mogą próbować „korygować” politykę Trumpa. Rozgrywać tę kartę kongresmeni oczywiście będą, ale mało prawdopodobne jest, że ją poprą masowo.

Sądzę, że Trump mimo wszystko będzie mógł „precyzować” sankcje. Prezydent zachowa pewien „wachlarz” możliwości. Zresztą kongresmeni w polityce zagranicznej mogą tylko dawać rekomendacje. Sam Kongres raczej nie będzie mógł wprowadzić sankcji przeciwko innemu państwu

– zaznaczył Grigorij Jarygin.

© AFP 2016/ NICHOLAS KAMM Zniesienie antyrosyjskich sankcji - Trumpowi chcą związać ręce

— I jeśli będzie ciągle dochodzić do takich sytuacji, to będzie to tylko na rękę Trumpowi. Będzie wtedy postrzegany jako taki „wojownik” z elitami. On walczy, a jemu rzucają kłody pod nogi i będzie on na tym zbierać punkty. Oprócz tego zyska w oczach tych, którzy wcześniej nie popierali go otwarcie – podsumował ekspert.