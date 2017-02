Serdecznie państwa witam. Dziś znowu o expose ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Jest ono nadal komentowane w polskich i zagranicznych mediach. Oceny są różne — od złośliwie krytycznych po entuzjastycznie aprobujące wyniki polskiej polityki zagranicznej w roku ubiegłym i świetlanej jej przyszłości w roku 2017.

Dzisiejsza „Rzeczpospolita" zauważa, że to jeszcze nie rewolucja, ale na pewno zmiana akcentów. Polska stawia na ratowanie Unii. I najważniejsze zdanie o priorytetach polskiej dyplomacji padło dopiero po trzydziestu minutach — uważa autor publikacji redaktor Jędrzej Bielecki.

Pozwolę sobie nie zgodzić się z bardzo poważanym przecież publicystą.

Smutne twarze posłów, słuchających ze znudzeniem monotonnie odczytywanej informacji ministra Waszczykowskiego, ożywiły się dopiero wtedy, kiedy wygłosił następujące zdanie: „Polska nie zaakceptuje takiej wizji ładu w Europie, nie przystanie na dzielenie naszego kontynentu na strefy wpływów. Nigdy więcej Monachium i Jałty"."

Po tych słowach po raz pierwszy usłyszeliśmy nawet oklaski posłów. Jednym słowem — „Precz z Jałtą". Nomen omen. Taki właśnie tytuł nosi felieton guru polskiej publicystyki Bronisława Łagowskiego. I chociaż datowany jest 27 lutego 2005 roku nie stracił na swojej aktualności.

Pozwolę sobie zacytować tylko niektóre jego fragmenty:

Inny fragment felietonu „Precz z Jałtą": „Wyobraźmy sobie, że w czasie wojny Polska ma przywódcę wielkiego rozumem, mądrego, przewidującego, jednym słowem takiego, o jakim marzyły pokolenia Polaków. On bierze udział w konferencji jałtańskiej. Czy myślicie, że by się troszczył o rzecz tak trzeciorzędną jak demokracja? On by się twardo domagał korzystnego terytorium, dobrych granic, warunków wewnętrznej stabilności. I to, czego by się domagał ów Piłsudski, zostało w Jałcie Polsce dane".

I dalej w felietonie Łagowskiego. „Polska klasa polityczna z taką zaciekłością krytykuje postanowienia jałtańskie, jakby one ciągle w czymś Polsce przeszkadzały. Jeżeli przeszkadzają, to zmieńmy je —jesteśmy członkiem NATO, Unii Europejskiej, supermocarstwo jest naszym protektorem. Proszę bardzo, unieważniajcie z Jałty to, co jeszcze jest do unieważnienia."

Tu stawiamy kropkę w cytowaniu felietonu Bronisława Łagowskiego „Precz z Jałtą".

Państwo mogą przeczytać jego sarkastyczną końcówkę we właśnie wydanej książce autora pod tytułem „ Polska chora na Rosję". Bardzo ciekawa lektura.Polecam.