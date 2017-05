NATO „przyprze teraz do muru" Czarnogórę

„Dziękujemy sojusznikom i partnerom" — głosi komunikat opublikowany na Twitterze rządu Czarnogóry.

Premier kraju Duszko Markowicz powiedział, że nie rozumie, „skąd bierze się zdziwienie i przeciwstawianie się temu, że Czarnogóra postanowiła związać swoje kluczowe interesy z euroatlantycką rodziną państw i narodów". Jego zdaniem, członkostwo w sojuszu sprawi, że kraj będzie bardziej stabilny oraz krok ten przyniesie korzyści gospodarcze Czarnogórze i Bałkanom.

Wcześniej czarnogórskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że roczne składki Czarnogóry do budżetu NATO wyniosą 450 tys. euro, czyli 0,027% rocznego budżetu organizacji.

Profesor Akademii Nauk Wojskowych Federacji Rosyjskiej, ekspert ds. wojskowości Władimir Kozin uważa, że wejście do sojuszu będzie mieć dla republiki negatywne konsekwencje.

Po pierwsze nie wszyscy Czarnogórcy poparli wejście państwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Znaczenie ma również to, że wcześniej Czarnogóra nie przekazywała żadnych pieniędzy do wspólnej skarbonki bloku NATO, a teraz zostanie przyparta do muru i będzie zmuszona przestrzegać decyzji szczytu walijskiego z 2014 roku i zeszłorocznego szczytu warszawskiego.

Będzie, zatem, musiała (przeznaczać na wydatki obronne) 2% swojego PKB. Oprócz tego Czarnogóra będzie musiała przechodzić na natowskie systemy uzbrojenia, a więc kupować technikę, broń i amunicję. A jeśli nie będzie pieniędzy to ludność zostanie zmuszona do zaciągania pasa i dzielenia się swoimi oszczędnościami, np. kosztem zmniejszenia zasiłków socjalnych itd.

Oprócz tego czarnogórskie wojska będą kierować się w punkty „zapalne" w składzie kontyngentów NATO. Jednym słowem dojdzie do częściowej utraty suwerenności wojskowo-politycznej Czarnogóry — powiedział Władimir Kozin.

Dodatkowo przystąpienie republiki do NATO wpłynie na stosunki Czarnogóry z Rosją — uważa ekspert.

„Praktyka pokazała już, że wszystkie państwa, które były ostatnio przyjęte do NATO, zaczęły kultywować ostre antyrosyjskie nastroje. I jak wiemy jest to choroba przewlekła, szybko się jej nie leczy. Dlatego odbije się to zarówno na naszej wspólnej turystyce, na biznesie oraz na kontaktach między ludźmi" — uważa rosyjski ekspert wojskowy.