Rząd czeski podczas niedawnej Konferencji Bezpieczeństwa w Europie w Pradze powitał z entuzjazmem taką decyzję.

Jednak inna reakcja była ze strony czeskich aktywistów — bojowników o pokój. "Sojusz Sił Ludowych na pewno nie cieszy się z tego — wręcz odwrotnie" — stwierdziła w wywiadzie dla agencji Sputnik przewodnicząca „Czeskiego forum na rzecz pokoju", członkini „Sojuszu Sił Ludowych"

— Fundusz Obronny Unii Europejskiej de facto rozszerza możliwości NATO. Rząd i parlamentarzyści zaakceptowali to posunięcie i zgodzili się na finansowanie nowego funduszu, czyli na finansowanie NATO. Unia Europejska i NATO ponadto podpisały jeszcze jedną umowę, w której stwierdzono: „Wspólnota euroatlantycka ma do czynienia z bezprecedensowymi zagrożeniami z Południa i ze Wschodu. Unia Europejska i NATO będą zapewniać bezpieczeństwo w Europie oraz poza nią.

Premier Republiki Czeskiej oświadczył następnie, że podstawowym zadaniem będzie organizacja misji cywilnych i wojskowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie, w celu stabilizacji całokształtu sytuacji w regionie. Ewentualnie, nie wziął on pod uwagą tego faktu, że jesteśmy częścią składową NATO, które te konflikty sprowokowało i w dalszym ciągu je podtrzymuje. Fundusz Obronny Unii Europejskiej będzie częścią składową NATO, i Unia Europejska — obok NATO — będzie musiała odgrywać rolę „żandarma światowego". Czechy, jako członek unii, będą uczestniczyć we wszystkich operacjach NATO, w tym również przeciwko Rosji, nawet przy negatywnej postawie ze strony rządu czy parlamentu — podkreśliła czeska polityk.

— Absolutna większość ludności Republiki Czeskiej nie traktuje Rosji jako swego przeciwnika i nie podziela opinii o tym, że Federacja Rosyjska stwarza jakiekolwiek zagrożenie. Tylko media i politycy twierdzą coś innego. Obecnie ludzie zdają sobie sprawę z zagrożenia ze strony Unii Europejskiej, gdyż absolutnie nie zgadzają się z jej polityką migracyjną. Przynależność Republiki Czeskiej do NATO i obecność wojsk przymierza na granicach z Federacją Rosyjską nie tylko nie sprzyjają ugruntowaniu bezpieczeństwa, lecz odwrotnie — stwarzają dla nas śmiertelne zagrożenie. Właśnie dlatego „Sojusz sił ludowych" proponuje wystąpienie z tego układu wojskowego, do którego w ogóle nie trzeba było przystępować.

Przystąpienie Republiki Czeskiej do NATO w 1999 roku nie zostało dokonane na podstawie referendum, wobec tego nie ma żadnej konieczności organizacji referendum w sprawie wystąpienia z przymierza północnoatlantyckiego.

— Jaką Czechy mają alternatywę dla przynależności do NATO?

- Alternatywą NATO jest, w pierwszej kolejności, Organizacja do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie — OBWE. Chodzi o największą organizację regionalną, która istnieje od 1975 roku, i do której składu należy Rosja. OBWE została pomyślana jako główne narzędzie dla wczesnego ostrzegania, zapobiegania konfliktom i do odbudowy po konfliktach. Wszyscy członkowie organizacji posiadają jednakowy status. To jest realna alternatywa dla NATO. Jednak koniecznie trzeba powrócić do podstaw, założonych przez konferencję w Helsinkach, i odnowić OBWE, gdyż organizacja w swym aktualnym stanie nie odpowiada jej początkowym celom. Konieczne jest utworzenie absolutnie nowej struktury przy uwzględnieniu podstawowych zmian, jakie dokonały się w Europie w ciągu ostatnich 50 lat, w tym również kryzysu migracyjnego.