Nie minie nawet rok. Czy dla Trumpa przygotowywane jest następstwo?

Dymisja albo impeachment. Przeciwnicy Donalda Trumpa zamierzają postawić aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych przed koniecznością dokonania trudnego wyboru. Przy tym brytyjska The Guardian sugeruje, że sprawa ma być rozstrzygnięta przed Bożym Narodzeniem. Ewentualnie, aby sprawdziły się prognozy tych, którzy twierdzili, że Trump spędzi w Białym Domu nie więcej, niż rok.

Zdaniem przeciwników Trumpa, właśnie to ma doprowadzić do ostatecznego wyczerpania cierpliwości prezydenta i do podjęcia przezeń próby zwolnienia Mullera. A ktoś z podejrzewanych w zamian za nietykalność nareszcie ujawni kompromitującą informację. W wyniku prezydent Stanów Zjednoczonych albo sam poda się do dymisji, albo też będzie miał do czynienia z impeachmentem.

Przy tym sam Pence oświadcza, że nie zamierza walczyć o stanowisko przywódcy państwa. Jego sekretarz prasowy Mark Lotter w tych dniach napisał w Twitterze, że wszystkie pogłoski o tym, że wiceprezydent przygotowuje się jakoby do walki o Owalny Gabinet – to oburzające fałszywe doniesienia. Ci, którzy je kolportują, podają pobożne życzenia za realia. Zresztą, chodziło o wybory 2020 roku. Jeśli założymy, że dojdzie do tego w końcu grudnia roku bieżącego?