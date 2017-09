Syria, Akerbat...

Sukcesy wojsk lotniczo-kosmicznych Rosji oraz armii syryjskiej zmuszają koalicję zachodnią do zmiany podejść w Syrii, aby ogłosić wobec świata, że to ona pokonała "Państwo Islamskie".

© AFP 2017/ Delil Souleiman Źródło: Amerykanie wywieźli z okolic Dajr az-Zaur przywódców PI

W ciągu dwóch ostatnich tygodni wojska syryjskie odniosły poważne sukcesy i zadały druzgocącą porażkę "Państwu Islamskiemu" na wschodzie i w środkowej części kraju. Między innymi, potrafiły odblokować Dajr az-Zor –największą jak dotychczas ostoję bojówkarzy w Syrii. Lotnictwo rosyjskie, wspierające natarcie armii syryjskiej, zniszczyło ponad tysiąc bojówkarzy w rejonie miejscowości Akerbat. Samoloty sił lotniczo-kosmicznych przedsięwzięły 329 ataków na pozycje terrorystów. W wyniku zlikwidowano 27 sztuk sprzętu pancernego, 48 samochodów terenowych wyposażonych w broń dużego kalibru, i ponad tysiąc bojówkarzy "Państwa Islamskiego". Teraz armia syryjska ma przed sobą trudne zadanie polegające na oczyszczaniu miasta od bojówkarzy.

© AP Photo/ Militant Website USA zaprzeczają, że amerykańskie helikoptery ewakuowały dowódców PI

Według niego, dzięki trzem pierścieniom okrążenia, zgrupowanie terrorystów udało się podzielić na części, obecnie jest więc niszczone częściami. Także armia syryjska oczyszcza tereny wypierając bojówkarzy w kierunku zachodu i północy od Akerbatu. Przy tym, broniąc miasta, terroryści skierowali do akcji bezprecedensową liczbę samobójców: codziennie likwidowano do 25 bojówkarzy wyposażonych w „pasy szachidów” i po 4-5 samochodów naładowanych substancjami wybuchowymi.

© Sputnik. Press Service of the President of Syria Zwycięstwo pod Dajr az-Zaur to największy sukces trzyletniej kampanii

Z chwilą zdobycia Akerbatu armia syryjska przecięła terrorystom pozostające jeszcze drogi do przegrupowania.

W tym że czasie międzynarodowa koalicja do walki z "Państwem Islamskim" zmienia dowódcę wojsk. Na to stanowisko mianowano amerykańskiego generała Paula Funka Zgodnie z informacją, jaką otrzymała agencja informacyjna RIA Nowosti, Funk dowodzi obecnie trzecim korpusem wojsk motopancernych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Przemawiając podczas ceremonii przekazania uprawnień, szef Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, generał wyraził przekonanie, że ten korpus w dalszym ciągu będzie mógł wywierać naciski wobec "Państwa Islamskiego" w Iraku i Syrii. Według Votela, wcześniej działania korpusu doprowadziły do odzyskania kontroli nad szeregiem rejonów o znaczeniu strategicznym, a także do początku wyzwolenia Mosulu. Generał Funk, ze swej strony, nazwał działania koalicji świetnymi. Według niego, „przyczyniło się to do realnych zmian, i teraz "Państwo Islamskie" cofa się”.

W wywiadzie dla radia Sputnik członek prezydium ogólnorosyjskiej organizacji „Oficerowie Rosji”, pułkownik rezerwy Andriej Gołowatiuk wyraził opinię, że zmiana dowódcy koalicji spowodowana była w pierwszej kolejności przez sukcesy odnoszone przez wojska lotniczo-kosmiczne Rosji i armię syryjską.

© AFP 2017/ Stringer Najsilniejsze oddziały PI w dolinie rzeki Eufrat pokonane

— Amerykański minister obrony już oświadczył, że należy zmieniać podejścia do działań zbrojnych w Syrii. Zakładam, że nowa miotła będzie na nowy sposób zamiatać. Wojska koalicji będą obecnie maksymalnie aktywizować działania zbrojne, aby w końcu oznajmić światu, że to one pokonały ISIS. Rozpoczną aktywne działania nie tylko w powietrzu, jak to robiły przed tym, lecz również aktywne działania na lądzie.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Syryjska armia przerwała oblężenie miasta Dajr za-Zaur

Z doświadczeni nagromadzonego w Afganistanie wiadomo, że Amerykanie wolą nie walczyć, lecz porozumiewać się z przeciwnikiem, — powiedział na zakończenie Andriej Gołowatiuk.

— Znana jest przecież zasada – dopóki but żołnierza nie stąpi na terytorium przeciwnika, nie jest ono uważane za zajęte. Dlatego będą maksymalnie zdobywać osady, aby przejąć je pod swoją kontrolę. Jednakże zakładam, że będą one także podejmować próby porozumienia się z bojówkarzami.