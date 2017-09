„Rosnieft" i jej ekspansja w regionie Azji i Pacyfiku

Wypada zaznaczyć, że Igor Sieczyn, który rzadko raczej udziela wywiadów, wykazał się wielką szczerością i poinformował o działalności spółki oraz o nowych wynikach, jakie „Rosnieft" osiągnęła w ostatnim czasie.

Znaczącym wynikiem podczas obrad forum we Władywostoku było podpisanie porozumień i zawarcie transakcji z partnerami krajowymi i zagranicznymi na kwotę prawie 45 miliardów dolarów. Na przykład, „Rosnieft" zachowuje swoje pozycje również na tradycyjnym dla niej rynku europejskim: zawarto, więc, transakcje dotyczące dostaw ropy naftowej do Polski i Czech. Mimo niezdrowej atmosfery wokół rosyjskich dostaw do Europy, „Rosnieft" uważa swoje pozycje za stabilne, gdyż z Europą Rosję łączy czynna transportowa infrastruktura rurociągów, takich jak Północna i Południowa Drużba, co stwarza dla koncernu dodatkową przewagę w walce konkurencyjnej.

Jak podkreślił Igor Sieczyn, udział firmy „Rosnieft" w projektach w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie walka konkurencyjna prowadzona jest bardzo aktywnie, jest sprawą trudniejszą. Tym nie mniej podpisane jest porozumienie z Chinami w sprawie kupna przez ten kraj aktywów spółki „Rosnieft".skomentował tę transakcję w sposób następujący:

„Udało się nam sfinalizować szereg poważnych pertraktacji z naszymi partnerami. Podstawą dla omawiania nowych projektów stało się kupno przez chińską spółkę Huasiń części pakietu akcji firmy „Rosnieft" od konsorcjum Katarski Fundusz Inwestycyjny i przedsiębiorcy Glenkor w wielkości 14,2 procent. Dla nas jest to poważnym wydarzeniem, które w ogólnym zarysie kształtuje w ostatecznej wersji strukturę akcyjną naszej spółki" — powiedział Igor Sieczyn.

Plany przewidują jeszcze kilka szeroko zakrojonych projektów i rekordowe dostawy do Chin — w wielkości 40 milionów ton ropy naftowej w tym roku. Zakończone są negocjacje i podpisano porozumienia w sprawie kupna na podstawie konkursowej 49 % aktywów w drugich co do wielkości i jednych z najbardziej nowoczesnych na świecie zakładów przetwarzania ropy naftowej w Indiach w mieście Wadinar. Partnerzy zamierzają zwiększyć moc przedsiębiorstwa z 20 milionów ton do 45 milionów ton przed 2020 rokiem. Także wcześniej strony nie wykluczały prawdopodobieństwa nawiązania współpracy w zakresie projektów wydobycia w krajach trzecich oraz ewentualnego udziału w projektach spółki „Rosnieft" na szelfach indyjskiej spółki Essar Oil.

Jeszcze latem 2015 roku „Rosnieft" i Essar Oil podpisały transakcję na okres dziesięciu lat w sprawie dostaw do Indii 100 milionów ton rosyjskiej ropy naftowej.

Jak podkreślił szef spółki „Rosnieft", budowany będzie most energetyczny między Rosją a Indiami. Projekt będzie miał charakter integralny i przewiduje wydobycie, transport, przetwarzanie ropy naftowej i dalszą sprzedaż gotowej produkcji na szybko rozwijających się rynkach, w tym również w Indiach.

„Wielkim osiągnięciem jest to, że udało się nam podpisać porozumienie z Indiami w sprawie kupna 49 procent akcji w koncernie" — powiedział Igor Sieczyn. Indie także kupują aktywa w spółkach córkach „Rosniefti" w Rosji zajmujących się wydobyciem ropy naftowej.

Wypada zaznaczyć, że, mimo sankcji, do Rosji do udziału w obradach szczytu do Władywostoku przybyli szefowie największych na świecie spółek naftowych, takich, jak amerykańska firma Exxon Mobil, francuska Total czy włoska Eni. Jak podkreślił szef firmy „Rosnieft", z tymi spółkami prowadzony jest równoprawny, partnerski dialog. Uczestniczą one w długoterminowych projektach w Rosji, cenią niezawodny charakter i warunki pracy z nami. W tej współpracy uwzględniane są interesy wszystkich stron".

Według Igora Sieczyna, cykle inwestycyjne są ponad wszelkimi cyklami politycznymi i nastawione są na przyszłość, gdyż w pierwszej kolejności są one celowe z gospodarczego punktu widzenia. Niezawodny charakter i wzajemne zaufanie są tymi przyczynami, które powodują, że te spółki podejmują pracę w Rosji, mimo tych bądź innych sankcji, — powiedział szef spółki „Rosnieft".