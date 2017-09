Rosyjscy sportowcy są, a reprezentacji Rosji nie ma

Mamy poważne wątpliwości co do tego, że Olimpiada 2018 będzie uczciwa z powodu niepełnego dochodzenia ws. stosowania dopingu przez rosyjskich sportowców na Olimpiadzie 2014 w Soczi oraz w związku z niezadowalającymi wynikami testów w ciągu ostatnich czterech lat" — brytyjska gazeta The Guardian cytuje oświadczenie dyrektorów 17 krajowych agencji antydopingowych.

Tymczasem 13 września gazeta The New York Times poinformowała, że Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zamknęła dochodzenie przeciwko 95 rosyjskim sportowcom, których nazwiska zostały wymienione w raporcie szefa komisji WADA Richarda McLarena. Szef organizacji Craig Reedie potwierdził autentyczność dokumentów, na podstawie których rosyjscy sportowcy zostali oczyszczeni z zarzutów.

Wcześniej Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski odrzucił wniosek Komitetu Paraolimpijskiego Rosji o przywrócenie prawa do uczestnictwa rosyjskich sportowców w Paraolimpiadzie, zezwalając im natomiast na udział w eliminacjach w takich dyscyplinach sportowych jak narciarstwo alpejskie, biathlon, snowboard i biegi narciarskie pod jednym warunkiem — powinni wystąpić w neutralnych barwach.

Mistrzyni olimpijska, wiceprzewodnicząca komisji ds. międzynarodowych Dumy Państwowej Rosjina antenie radia Sputnik wyraziła opinię, że celem inicjatywy agencji antydopingowych jest stworzenie negatywnego tła informacyjnego.

„W zasadzie nie jest to jakieś ogromne zaskoczenie. Chodzi o to, że w ostatnim czasie przed posiedzeniami członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na których zapadają decyzje ws. dopuszczenia rosyjskich sportowców do zawodów, takie rozmowy były prowadzone zawsze. Tworzy to określoną atmosferę wokół całej sprawy oraz negatywne tło informacyjne" — uważa Swietłana Żurowa.

Jej zdaniem może chodzić nie o „uczciwość" w sporcie, a o atak informacyjny, wymierzony konkretnie przeciwko Rosji.

„Mam pytanie: ile krajów bierze udział w Olimpiadzie — i czym na tym tle jest 17 krajów, które podjęły taką decyzję? Druga sprawa: przed posiedzeniem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego wiele krajowych komisji wręcz przeciwnie — proponowało przywrócenie uczestnictwa naszego komitetu paraolimpijskiego. Jednak nikt nie zwrócił na to uwagi, a o ile mi wiadomo, praktycznie ani jedna zachodnia gazeta czy telewizja o tym nie informowała. Wychodzi na to, że kiedy ktoś jest po naszej stronie — to nikt tego nie zauważa, a kiedy przeciwko nam — to od razu jest o tym bardzo głośno" — powiedziała mistrzyni olimpijska.

Nie wykluczyła także, że dopuszczenie rosyjskich sportowców do udziału w Paraolimpiadzie tylko w neutralnych barwach, może być podyktowane chęcią wyeliminowania rywala, jakim jest Rosja.

„Możemy się oczywiście tylko domyślać, jednak być może stoi za tym chęć pokazania się na Olimpiadzie z lepszej strony? Niech rosyjscy sportowcy występują w „neutralnych barwach". Jednak przecież wszyscy zdają sobie sprawę, że neutralne barwy oznaczają, że nie bedzie nas w zespołowej klasyfikacji generalnej. Tak więc sportowcy występują, zdobywają medala, a kraj pozostaje w cieniu: sportowcy są, a Rosji nie ma" — powiedziała wiceprzewodnicząca komisji ds. międzynarodowych Dumy Państwowej Swietłana Żurowa.