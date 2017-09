„Poroszenko nie lubi Rosji i pokazał to w ONZ"

Szef rosyjskiego resortu polityki zagranicznej w czasie przemówienia prezydenta Ukrainy również był nieobecny. Jednak pozostali członkowie rosyjskiej delegacji, w tym ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzja i wiceminister spraw zagranicznych Rosji Giennadij Gatiłow pozostali na sali w trakcie wystąpienia przywódcy Ukrainy.

W czasie swojego przemówienia szef rosyjskiego MSZ wypowiedział się na temat ewentualnej współpracy między UE i OBWE w ramach rosyjskiej inicjatywy rozmieszczenia na Donbasie misji ONZ, która miałaby za zadanie ochronę Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie.

Perspektywy ma także współpraca między ONZ a OBWE. Taką możliwość zakłada rosyjska inicjatywa ws. utworzenia misji ONZ, która zajmowałaby się ochroną Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na południowym zachodzie Ukrainy w celu bezwzględnego i całkowitego wykonania porozumień mińskich ws. uregulowania kryzysu wewnątrz Ukrainy — powiedział minister spraw zagranicznych Rosji.

To już nie pierwszy przypadek, kiedy jakaś delegacja opuszcza salę posiedzeń. Dzień wcześniej przedstawiciele Rosji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wyszli w czasie przemówienia prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė.

© Sputnik. Dmitry Astakhov Ograniczenie prawa weta w RB ONZ poparło 114 państw

Wcześniej przywódczyni Litwy w rozmowie z sekretarzem generalnym ONZ Antoniem Guterresem powiedziała, że rosyjsko-białoruskie manewry „Zapad 2017" modelowały realny konflikt z krajami NATO. Ministerstwo Obrony Rosji nazwało te oskarżenia absurdalnymi.W wywiadzie dla radia Sputnik prezes Ośrodka Analizy Systemowej i Prognozowania, politologpodkreślił, że opuszczenie sali posiedzeń w czasie przemówienia tego czy innego polityka to sposób na wyrażenie swojego stosunku do niego.

„To, o czym będzie mówić na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Siergiej Ławrow czy na przykład prezydent USA Donald Trump, było mniej więcej jasne już wcześniej — oczywiście bez szczegółów, ale mniej więcej jasne. Jeśli słuchacz chciałby poznać dokładną co do joty treść wystąpienia, to dowiedziałby się o czym mówił dany przywódca pozostając na sali. Tak, więc, opuszczenie sali posiedzeń przez Petra Poroszenkę to po prostu sposób na wyrażenie swojego stosunku. Cóż, Poroszenko nie lubi Rosji i uważa, że z nią walczy, dlatego ostentacyjnie opuścił obrady" — powiedział Rościsław Iszczenko.