Charakter pisma może opowiedzieć o człowieku więcej, niż mogłoby się wydawać: w nim zaszyfrowane są nasze kompleksy, lęki, nadzieje i marzenia.

Dzień odręcznego pisma, który jest obchodzony pod koniec stycznia, można nazwać profesjonalnym świętem grafologów. Tym specjalistom wystarczy spojrzeć na krótką notatkę, by wiedzieć praktycznie wszystko o osobie, która ją napisała. Magazyn Rozmaitości poprosił eksperta o ocenę charakteru pisma znanych rosyjskich pisarzy.

Kalendarz wiejski prac rocznych, opracowany przez Nikołaja Gogola w 1849 roku, dostarczył nam informacji nie tylko o sadzeniu ogórków, ale również o obłudzie pisarza. Okazało się, że dla Gogola duże znaczenie miał wygląd zewnętrzny, akceptacja społeczna i komfort. Oprócz tego wiele uwagi poświęcał na zbędne detale.

— Gogol był bardzo wrażliwy, on wszystko przepuszczał przez siebie, słuchał swojego organizmu, oceniał doznania. Asocjatywne myślenie wpływało na specyfikę pamięci, która szukała przyjemnych zdarzeń i pomijała nieprzyjemne. Pisarz dążył do przyjemności zmysłowych, samodoskonalenia, chciał być w centrum uwagi i manipulować ludźmi — podsumował grafolog.

Z kolei Lew Tołstoj okazał się być człowiekiem emocjonalnym, nieopanowanym i wybuchowym. Zdaniem eksperta, zupełnie brakowało mu uporządkowania zarówno w życiu osobistym, jak i twórczym. Świadczy o tym list, napisany przez Tołstoja w 1910 roku do przywódcy i ideologa ruchu niepodległościowego Indii Mahatmy Gandhiego. Jednocześnie pisarz posiadał duże zdolności komunikacyjne, potrafił rozmawiać z ludźmi, pomimo tego, że wyróżniał go „duch pełen sprzeczności i niepokoju". Pisarz podejmował działania pod wpływem impulsu, był niekonsekwentny i nie kierował się logiką.

Tymczasem Anton Czechow był właśnie człowiekiem racjonalnym i logicznym. Ekspert doszedł do takiego wniosku po przeanalizowaniu listu, który w 1890 roku 30-letni pisarz wysłał do Aleksieja Suworina — dziennikarza, wydawcy i dramaturga. Charakter pisma Czechowa opowiedział o jego dojrzałości, rozsądnym podejściu do problemów i o dążeniu do porządku.

— Dla niego ważne było umiarkowane tempo życia i przewidywalność, cechowała go spokojna pewność siebie, która pozwalała mu wychodzić z każdej trudnej sytuacji. Pisarz cenił swoją przestrzeń osobistą, ale z szacunkiem odnosił się do innych. Wolał obracać się w ścisłym kręgu bliskich przyjaciół, którzy niejednokrotnie przeszli próbę czasu, — powiedział specjalista.

Czechow umiał kontrolować emocje w każdej sytuacji życiowej, ale brakowało mu spontaniczności i emocjonalności.

Metoda analizy listów nazywana jest przez specjalistów laboratoryjną: w swoich wnioskach grafolog opiera się na trójstopniowym badaniu morfologicznych cech znaków odręcznego dokumentu. Na charakter pisma człowieka wpływa podświadomość. W czasie pisania ręka jest tylko instrumentem mózgu i osobowości piszącego.

Według specjalistów takie badanie niczym skalpel chirurgiczny może otwierać takie tajemnice podświadomości, które, jak mogłoby się wydawać, są dobrze ukryte przed innymi.