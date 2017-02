Jeśli do Rosji, to gdzie?

Ciekawy ranking opracowali eksperci wyszukiwarki hoteli RoomGuru.ru. Przeanalizowali, w których rosyjskich miastach najczęściej rezerwują pokoje zagraniczni turyści. Uwzględniono też wszystkie zamówienia, jakie wpłynęły już na rok 2017 – w zasadzie jest to także swoistą prognozą, jakie regiony naszego kraju w tym roku przyjmą najwięcej gości z zagranicy.

Na pierwszym miejscu jest, rzecz jasna,. Czy można przyjechać do Rosji i nie odwiedzić Placu Czerwonego i Galerii Tretiakowskiej? Największe międzynarodowe porty lotnicze także skupiają się w stolicy i większość zagranicznych gości właśnie od Moskwy rozpoczyna zwiedzanie kraju.

Wśród małych zabytkowych miast największą popularnością wśród obcokrajowców cieszy się Suzdal, a najpopularniejszym kurortem jest Soczi. Co także w zasadzie nie dziwi.

Natomiast najciekawsze dla zagranicznych podróżników wyspy w Rosji to, znajdujące się na Morzu Białym w obwodzie archangielskim. Monastyr Sołowiecki wpisany jest na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Droga do tych miejsc jest trudniejsza niż do Suzdalu czy Soczi – najpierw samolotem trzeba dolecieć do Archangielska, potem drogą morską przebyć karelskie miasto Kem, albo też wycieczkowcem z Moskwy do Petersburga. Jednak to wcale nie odstrasza obcokrajowców.