Rosyjski emeryt pobił rekord w skokach na bungee

„Rzucić się w przepaść i stać się innym człowiekiem, doświadczając wrażeń oszałamiającego lotu" — proponuje miłośnikom mocnych wrażeń Sky Park w Soczi. Najwyższe w Rosji centrum bungee i jumpingu mieści się w malowniczym Wąwozie Achsztyrskim, po środku mostu wiszącego nad rzeką Mzmytą, 207 metrów nad poziomem morza. Każdy znajdzie tu coś dla siebie — od początkującego skoczka do profesjonalisty, pragnącego pobić Rekord Guinnessa.

Jednym z niezwykłych osiągnięć wyróżnił się niedawno emeryt z Moskwy — Michaił Panow. 63-letni miłośnik ekstremalnych wrażeń skoczył na bungee 10 razy pod rząd! Podczas każdego skoku przez 7 sekund doświadczał swobodnego spadku, a po skończonym „locie" przy pomocy specjalnego sprzętu przenoszono go na most. Pracownicy Sky Parku umieszczali rekordzistę w fotelu, szybko mierzyli puls, sprawdzali jego ogólne samopoczucie oraz mocowania i znów wysyłali w lot. Ku zdziwieniu ludzi, którzy obserwowali bicie rekordu, Michaił Panow zaprezentował naprawdę kosmiczne zdrowie — po dziesiątym skoku był tak samo spokojny jak po pierwszym..

W czym tkwi sekret niesłychanej wytrzymałości? Swój pierwszy skok na bungee Michaił zaliczył w Sky parku wiosną 2016 roku i od tej pory stało się to jego ogromną pasją: w ciągu roku odwiedził wiele miejsc na całym świecie, gdzie można skakać na bungee. Kondycja pozwalała: jak by nie było przez 20 lat ćwiczył jogę. Jednak kiedy pojawił się pomysł pobicia rekordu, do zwykłych ćwiczeń trzeba było dołączyć codzienne treningi głową w dół na specjalnym symulatorze.

Jak trudne może być takie pokonywanie własnych lęków, opowiedziała Sputnikowi Kristina Żykulina, studentka studiów magisterskich Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów, która już od dawna jest pasjonatką ekstremalnych skoków na bungee:

Ludzie, którzy skaczą na bungee mają teorię, że pierwsze 7 skoków, z reguły odbywa się normalnie, a potem zaczyna się tzw. „kryzys", a więc 8, 9 i 10 skok będzie trudny, podobnie jak pierwszy. Ale jeśli człowiek chce się doskonalić w tej dziedzinie, to musi pokonywać własne słabości. Ze mną tak właśnie było. Dla mnie bungee to szansa, by zajrzeć wgłąb siebie. Przyleciałam do Soczi po Olimpiadzie, bardzo chciałam zobaczyć miasto, gdzie spełniają się marzenia, miasto, gdzie walczyła i zwyciężała nasza drużyna olimpijska.

© Sputnik. Maxim Bogodvid Rosyjscy sportowcy pod neutralną flagą

Dla mnie jest to miejsce symboliczne, dlatego po raz pierwszy skoczyłam właśnie tutaj. Oprócz tego jest to nowy park na światowym poziomie — co wzbudza zaufanie. Wrażenia po pierwszym skoku były niesamowite. Jeszcze zanim wciągnięto mnie na górę, powiedziałam: „Słuchajcie, a teraz jeszcze raz!". Po pokonaniu własnych słabości zrozumiałam, że bungee rzeczywiście bardzo wciąga i może zmieniać życie ludzi. Tego uczucia lotu chciałoby się doświadczać wciąż i wciąż — podzieliła się swoimi wrażeniami Kristina.

Jeśli zaś chodzi o aktywnego emeryta, to obecnie Michaił Panow wyznaczył już sobie nowy cel. Ile razy skoczy — na razie nie powiedział. Ale przyznał się, że dotychczasowe skoki były tylko wstępem przed realizacją prawdziwego największego marzenia — wykonania pierwszego skoku na bungee wraz z pierwszymi promieniami słońca, a ostatniego — o zachodzie. Oczywiście w Sky Parku w Soczi.