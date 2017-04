Obiad moskiewski: co ludzie zamawiają w restauracjach

Na pewno wiele z tego, co nigdy nie wybralibyśmy sobie na kolację, w rzeczywistości cieszy się w pełni słuszną popularnością wśród stałych bywalców lokalu. Ciekawe czy często goście zamawiają to, co wybraliśmy my, czy jesteśmy niepowtarzalni w swym zamiłowaniu do zupy pomidorowej i pasztecików z nadzieniem z kaczki?

Entuzjaści zwrócili się do miejskich sieci lokali i dowiedzieli się, co najczęściej wybierają klienci stołecznych restauracji, w tym także miłośnicy kuchni rosyjskiej, amerykańskiej i włoskiej, a także stali bywalcy kawiarni oferujących specjalne jadłospisy dla dzieci.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Pascha - smak prawosławnej Wielkanocy

Otóż, daniem kultowym w pierwszej dekadzie tego stulecia był hamburger, który pojawił się także w restauracjach oferujących kuchnię azjatycką czy śródziemnomorską — i nadal jest ogromnie popularny w lokalach oferujących kuchnię amerykańską. Mieszkańcy Moskwy tak bardzo przyzwyczaili się do tego naprawdę pożywnego dania, że nie osuwają się po zjedzeniu ostatniego kawałka bezsilnie na oparcie krzesła, lecz znajdują w sobie siły na spożycie jeszcze deseru i koktajlu.

Na przykład, klienci sieci restauracji TGI Fridays tradycyjnie zamawiają hamburgera lub stek, sałatkę lub przystawkę i deser — często jest to brownie. Za najbardziej popularny hamburger uznano ten o nazwie „Jack Daniels" z boczkiem i firmowym sosem, a ulubioną przystawką jest sałatka cesarska z piersią kurczaka i smażone panierowane „kwadraciki" z sera i makaronu z sosem „marinara".

© Sputnik. Валерий Мельников Miedowucha własnej roboty

Miłośnicy kuchni włoskiej często zamawiają makaron i pizzę. Warto wspomnieć, że mieszkańcy Moskwy wolą makaron z rybą i owocami morza. Na przykład są one składnikami wszystkich trzech najbardziej popularnych makaronów w. Jeśli zaś chodzi o ich rodzaj to klienci zamawiają przeważnie spaghetti i fettuccini. Przebojem tej sieci restauracji jest firmowy makaron z kalmarami i małżami, czarne spaghetti z owocami morza i fettuccini z łososiem i cukinią. Zamiłowanie do ryb znajduje odzwierciedlenie w zamawianiu pizzy z pieczonym łososiem i serem śmietankowym, a także firmowej pizzy z kiełbasą i grzybkami.

Ulubionym daniem rybnym jest naleśnik z łososiem. To danie figuruje także w ofercie restauracji kuchni rosyjskiej „Tieriemok". Dużym popytem cieszą się naleśniki z nadzieniem z szynki i sera żółtego — jest to danie proste i bardzo smaczne. Tradycyjnie w Rosji na śniadanie chętnie spożywa się racuszki z twarogiem. W restauracjach Tieriemok to danie jest często zamawiane. Wypada dodać, że cieszy się ono także dużym popytem w filiach Tieremoku w Nowym Jorku.

Swoje ulubione dania mają także dzieci — w ostatnich latach liczne lokale oprócz krzesełek i zabawek dla małych klientów oferują także dziecięcy jadłospis na pełną skalę. Dania mają wesoły wygląd. Są także pokoje zabaw, jak, na przykład, w sieci. Jak poinformowano w serwisie prasowym spółki, niezmienną popularnością wśród małych klientów cieszy się danie „Myszka" — kotleciki z indyka z puree ziemniaczanym. Nosek, wąsy i oczka myszki są robione z oliwek, zieleni i pomidorów cherry.

Do tradycyjnego zamówienia dla rodziny składającej się z dwóch osób dorosłych i dziecka należy niezmiennie rosół z indyka z makaronem i jajkiem przepiórki — jest to danie dość bezpieczne, aby zaoferować go najmłodszemu nawet dziecku, i wystarczająco smaczne, aby pomóc mu, jeśli nie da sobie rady z całą porcją.