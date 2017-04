Rosyjski sopran jako Tatiana i polski baryton jako Oniegin

Ju wkrtce przypadnie setna rocznica amerykańskiej premiery „Oniegina" — odbyła się ona w 1920 roku — wówczas operę śpiewano w języku włoskim. W tegorocznym sezonie wznowiono wersję z 2013 roku. Tak samo, jak wówczas, w rolach głównych występują Rosjanie. Olga — solistka Metropolitain Jelena Maksymowa, Leński — tenor z teatru Bolszoj Aleksiej Dołgow, a Tatiana — to wspaniała Anna Netrebko, jedna z niewielu gwiazd operowych, znana na całym świecie nawet wśród tych, którzy nigdy nie byli w operze.

Natomiast w roli tytułowej występuje polski baryton Mariusz Kwiecień, z którym Anna Netrebko często spotyka się w różnych spektaklach, na najbardziej prestiżowych scenach, w tym także w tej operze Piotra Czajkowskiego. Dodam, że właśnie za wykonanie partii Eugeniusza Oniegina w 2004 roku w warszawskim Teatrze Wielkim śpiewaka wyróżniono nagrodą imienia Andrzeja Hiolskiego w kategorii „najlepsza rola męska".

Tym razem arcydzieło muzyki rosyjskiej będą mogły oglądać setki tysięcy widzów na całym świecie — 22 kwietnia bezpośrednia transmisja spektaklu z Nowego Jorku będzie dostępna w dwóch tysiącach kin w 71 krajach świata, w tym również w Polsce, w wybranych kinach sieci Multikino. Rosyjscy melomani też usłyszą i zobaczą „Oniegina" w ponad trzydziestu miastach kraju. Debiut Anny Netrebko w roli Tatiany na scenie Metropolitain-opera odbył się w 2013 roku, gdy spektakl prowadził Walerij Gergijew. Był to naprawdę oszałamiający wręcz sukces. New York Times pisała wówczas z zachwytem o Annie jako (cytuję) o „Tatianie, na której pojawienie się czekano. Ona była zachwycająca — zarówno w brzmieniu swego nadzwyczajnego głosu, jak też w silnych emocjach, do których niewielu jest obecnie zdolnych".

Co dotyczy emocji, to Anna, która nazywa siebie „wesołym człowiekiem", naprawdę potrafi wcielać się całkowicie w różne postacie, wykazując nietuzinkowe zdolności aktorskie. „Tatiana jest jedną z najbardziej złożonych psychologicznie postaci w światowej muzyce operowej. Jest to dla mnie ciekawe, jednak ani dramat, ani — tym bardziej — tragedia ze śmiertelnym finałem — nigdy nie sprawia mnie szczególnej przyjemności" — przyznaje się Anna Netrebko.

Znam wiele śpiewaczek, które uwielbiają role dramatyczne, po prostu muszą w tym egzystować. Jestem zupełnie inna. Oczywiście, jeśli kompozytorzy skomponowali dzieło właśnie tak, wcielam się w odpowiedni stan mojej bohaterki, jednak drogo to mnie kosztuje, gdyż następujący po tym stres może być dość głęboki. Kiedyś zapytano mnie — co jest dla mnie zadaniem bardziej złożonym — dramatycznie i efektownie umrzeć na scenie, powiedzmy, w roli Manon Lesko czy też po wszystkich przygodach scenicznych pozostać przy życiu, jak Tatiana w „Eugeniuszu Onieginie", odpowiadam tak: najbardziej trudnym zadaniem jest dobrze zaśpiewać, gdyż w operze każda postać rodzi się z muzyki.