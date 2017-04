Najpiękniejsze jezioro Dalekiego Wschodu

© Sputnik. Алексей Куденко Żrące jezioro w środku wulkanu

Przy wzmiance o Jacku Londonie przed oczami pojawiają się opiewane przez pisarza górskie pejzaże Ameryki Północnej, bezkrajne lasy, kręte koryta lodowych rzek i wznoszące się nad horyzontem stosy indiańskich ognisk. Dlatego fakt, że na mapie świata istnieje Jezioro Jacka Londona i znajduje się ono na Dalekim Wschodzie Rosji, może zadziwiać.

Pewnego razu w 1932 roku, badacze zbiorników wodnych obwodu magadańskiego znaleźli na brzegu nieznanego jeziora książkę Jacka Londona i postanowili nazwać jezioro na cześć pisarza. Taką wersję podają miejscowi mieszkańcy. Natomiast badacze uważają, że ówcześni geolodzy również czytali utwory o poszukiwaczach złota, i odkrywca jeziora Piotr Skorniakow nie należał do wyjątków. Oczarowany niepowtarzalnym północnym pięknem jeziora postanowił nazwać go na cześć Londona.

Jezioro Jacka Londona

Północny klimat i górska miejscowość tworzą atmosferę romantyzmu i przygód z czasów gorączki złota na Alasce, którą tak barwnie opisywał Jack London. I tutaj również jest złoto! Jezioro położone jest w górnym biegu rzeki Kołyma, znanej z obozów pracy przymusowej Gułag, które znajdowały się w jej dorzeczu. Na początku ubiegłego stulecia złoto wydobywali tutaj więźniowie.

Jezioro jest uważane za jedno z największych i najpiękniejszychna Dalekim Wchodzie. Jego kontury są podobne dojezior Szkocji i przypominają pod pewnym względem norweskie fiordy. Jezioro ma długość 10 km i głębokość 50 metrów. Pływa w nim dużo ryb z gatunku lipieniowatych, a w tutejszych lasach można spotkać wilki, niedźwiedzie, a nawet dzikie renifery tundrowe. Słowem wszystkie zwierzęta, które mogą przetrwać surowy klimat i obyć się bez ludzi.

Chociaż temperatura powietrza latem może osiągać +30 stopni, nie oznacza to jeszcze, że w jeziorze można się kąpać: do końca lipca po jego powierzchni pływają kry, a przy brzegach woda nagrzewa się do zaledwie +10 stopni. Zimą temperatura spada do —30 stopni, a grubość pokrywy lodowej osiąga dwa metry. Ale nie należy bać się zimna. Tutaj niekoniecznie trzeba nocować w namiocie: na brzegu jeziora znajduje się kilka domów gościnnych i baz wypoczynkowych, w których można się zatrzymać.

Błękit i lód: jezioro Onega

Droga do jeziora nie należy do łatwych. Od wioski Jagodnoje trzeba pokonać od 40 do 60 km w zależności od wybranej trasy. Najlepiej pojechać ciężarówką lub iść pieszo, ponieważ bardzo ciężko dotrzeć tutaj po bezdrożach zwykłym samochodem. Zresztą amatorzy mocnych wrażeń nie oszczędzają swoich „żelaznych koni”.

Warto jeszcze podkreślić, że lokalni mieszkańcy mają bogatą wyobraźnię. W rejonie jeziora można spotkać wiele niezwykłych nazw. Na przykład wyspa centralna dzieli jezioro na dwie części – Mały Jack i Duży Jack. Niedaleko znajduje się Jezioro Tańczących Lipieni, nazwane na cześć występujących w nim ryb, a jeziora łączy Kanał Wariantów. Zagadkowe są również nazwy rzek: Purga (Zamieć), Fużer (Kieliszek), Wiłka (Widelec). Istnieje jezioro Mieczta (Marzenie), a nawet Niewidzialne Jezioro. Na mapach oczywiście jest doskonale widoczne, ale w rzeczywistości… Przekonać się o tym można tylko odwiedzając te fascynujące miejsca…