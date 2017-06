Moskwa wita przyjaciół, czyli karnawał dziecięcego szczęścia

© Sputnik. Ramil Sitdikov Próba multimedialnego show w ramach festiwalu "Krąg światła" 2016 13

„Dużo mówimy o ekologii: decyduje ona o składzie powietrza, którym oddychamy, w ogóle, o środowisku, w którym egzystujemy. Dlatego właśnie musimy pielęgnować to powietrze naszego życia, aby przyszłe pokolenia przyszły na świat, w którym można swobodnie oddychać. Istnieje ponadto ekologia duszy, bez której życie staje się przesadnie pragmatyczne i ubogie. Przecież tylko duchowe podstawy w człowieku, szlachetne nastawienie jego duszy decydują o sensie istnienia. Skłaniając dzieci do twórczości i kontaktowania się z rówieśnikami z różnych krajów, zabezpieczamy je przed wszelkim złem i dajemy im nadzieję na to, że ten świat potrafi być dobry i piękny" — wyraża przekonanie

Co rok ten zakrojony na wielką skalę projekt międzynarodowej fundacji charytatywnej Władimira Spiwakowa, który gromadzi w Moskwie, Petersburgu i Twerze utalentowane dzieci z całego świata, przedstawia nie tylko imponujący program, lecz również jednoczy wszystkie imprezy w ramach jednego tematu.

Tegoroczne, czternaste z kolei dziecięce forum twórcze, nawiązuje do Roku Ekologii. W festiwalu uczestniczą tancerze, plastycy, poeci, muzycy. Zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja wycieczek w czasie pobytu w Rosji i warsztaty są bezpłatne. Wykonawcy mają dostęp na prestiżowe sceny dla swych koncertów — jest to Międzynarodowy Dom Muzyki, a nawet teatr Bolszoj. Najbardziej utalentowanym festiwal zapewnia możliwość występu, a także zrobienia nagrania wspólnie ze słynną orkiestrą kameralną pod dyrekcją Władimira Spiwakowa — „Wirtuozi Moskwy".

Ponadto, panuje tu świetna, serdeczna atmosfera, zapewnione są żywe kontakty, co nie może nie podobać się dzieciom. Nawet, jeśli dorośli przed tym wyjazdem starają się nastawić je przeciwko Moskwie, co, jak wiemy, niekiedy mimo wszystko się zdarza… Jednak pokusa pogrążenia się w świecie sztuki przez duże „S", w jakim dzieci okazują się po przybyciu do Moskwy, mimo wszystko zwycięża.

Żaden człowiek w całej historii forum nie powiedział o nim nic złego. A przecież w festiwalu Spiwakowa już od dawna uczestniczy jednocześnie co najmniej tysiąc osób. „W tym roku ich liczba przekracza półtora tysiąca — są to utalentowane dzieci z pięćdziesięciu regionów Rosji oraz z trzydziestu ośmiu krajów. Eliminacją uczestników zajmowało się zawodowe jury, wpłynęło ponad pięć tysięcy zgłoszeń" — powiedział Władimir Spiwakow.

Jest to taki efekt kamienia rzuconego do wody, od którego rozchodzą się kręgi. Na przykład, chłopczyk z Japonii wraca do domu i otrzymuje zaproszenie do udziału w audycji telewizyjnej, gdzie ma okazję opowiedzieć, jak dobrze i ciekawie było w Moskwie, jak grał z „Wirtuozami Moskwy" i jak serdecznie go przyjmowano. Inne dzieci to usłyszą i też zechcą do nas przyjechać, aby nauczyć się czegoś nowego, aby zabrać z sobą cząstkę serdecznego ciepła. Niekiedy nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to ważne. Przecież właśnie od tych dzieci, które są nosicielami genu przyszłości, od tego, jak one nauczą się budować wzajemne relacje, zależy nasza wspólna przyszłość.

1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dzieci, wszyscy uczestnicy festiwalu udadzą się do Centralnego Parku imienia Gorkiego na ciekawe przedstawienia cyrkowe, wesołe zabawy i konkursy. Symbolicznie brzmi nazwa imprezy: „Karnawał dziecięcego szczęścia", co w pełni zgadza się z duchem festiwalu „Moskwa wita przyjaciół".