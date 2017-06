„Szklana” plaża, która wkrótce zniknie

© Sputnik. Vitaliy Ankov Klimat starych dzielnic Władywostoku 24

Ten niezwykły fenomen to pozostałość po ogromnym wysypisku, które przez długi czas znajdowało się niedaleko plaży. Buldożery spychały szklane odpady z brzegu do morza — butelki i słoiki nie od razu szły na dno, prąd znosił je do sąsiednich zakątków, w tym również do zatoki. Tam szkło rozbijało się o skały i tworzyło niezwykłą plażę.

Jest ono wyjątkowe z jednego jeszcze powodu. Zatokę z lewej i prawej strony „obramowują” skały, przypominające lawę wulkaniczną, która zastygła w przedziwnych kształtach. W słoneczne letnie dni na różnokolorowych szkiełkach rozkładają się amatorzy opalenizny.

I chociaż wcześniej niedaleko stąd znajdowało się wysypisko, obecnie można się tu kąpać – w ostatnich latach zatoka jest regularnie oczyszczana.

Cóż… Przyroda daje człowiekowi kolejną lekcję i demonstruje swoją potęgę: najpierw zmienia śmieci w coś niezwykle pięknego, a później niszczy to, przypominając o swojej sile.