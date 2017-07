XIX Festiwal „Szukszyńskie Dni na Ałtaju"

Przegląd filmowy, poświęcony radzieckiemu pisarzowi i reżyserowi Wasilijowi Szukszynowi, już po raz 19 odbywa się w jego małej ojczyźnie — okolicach wsi Srostki w Kraju Ałtajskim.

W ramach festiwalu, a w tym roku odbędzie się on w dniach 18-22 lipca w Barnaulu, Bijsku, Biełokurisze i innych miastach, goście będą mieć do wyboru kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń artystycznych. Program zapowiada się bardziej bogato i ciekawie niż w ubiegłym roku. W związku z tym, komitet organizacyjny festiwalu zaprasza do pracy wolontariuszy. Ochotnicy będą witać gości, pomagać w organizacji wycieczek oraz pełnić dyżury na placach festiwalowych i w biurze informacyjnym.

Do uczestnictwa w programach konkursowych zgłosiło się już ponad sto osób z różnych regionów Rosji, Białorusi oraz wielu innych państw. O główne nagrody festiwalu filmowego im. Szukszyna w 2017 roku powalczy 10 filmów pełnometrażowych i około 20 krótkometrażowych, autorstwa początkujących reżyserów.

Dramaty wojenne i psychologiczne, komedie i filmy sensacyjne — krytycy filmowi zakwalifikowali do konkursu dzieła, które odpowiadają tematyce festiwalu „Moralność jest Prawdą". Ałtajska publiczność zobaczy nakręcony w ciągu ostatniego półtora roku film „Po Tobie" w reżyserii Anny Matison, w którym zagrał Siergiej Bezrukow, dramat społeczny Ksenii Baskakowej „Ptak", dramat wojenny Aliony Dawydowej „Iwan", a także film Dmitrija Kisieliowa „Czas pierwszych" o Aleksieju Leonowie — pierwszym człowieku, który wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną w skafandrze. Odbędzie się również premiera filmu rosyjskiego muzyka rockowego Garika Sukaczowa pt. „Ałtajska piosenka".

Oprócz tego w ramach festiwalu odbędą się publiczne prezentacje scenariuszy filmów dokumentalnych i Live action przed grupą producentów. Swoje projekty zaprezentują młodzi filmowcy z Moskwy, Nowosybirska, Barnaulu i Kemerowa.

Ważny szczegół: wszystkie pokazy filmów będą bezpłatne, aby wziąć w nich udział wystarczy okazać specjalny bilet wstępu, który można otrzymać w kasach sieci „Kinomir".

A po to, aby goście i uczestnicy nadchodzącego festiwalu wprawili się w odpowiedni nastrój, w przeddzień imprezy, na dużym ekranie, zainstalowanym na górze Piket, obok pomnika Szukszyna, zostanie wyświetlony kultowy film reżysera pt. „Pogwarki". Obraz skończy w tym roku 45 lat.

Wydarzenia rozrywkowe w Srostkach rozpoczną się wczesnym rankiem: na centralnej ulicy, która otrzyma nazwę „Prawda Szukszyna", można będzie przejechać się na furmance, piłować drewniane bale czy porozmawiać z bohaterami utworów Wasilija Szukszyna. Na stadionie we wsi odbędzie się festiwal piosenki, a na podwórzu biblioteki w Srostkach wystąpią pisarze.