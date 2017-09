Na grzyby i jagody

Pójść do lasu i ... zabłądzić. To największy koszmar dla tych, którzy w słoneczne letnie dni mają zamiar pójść na grzyby czy na jagody. Wolontariusze z obwodu jarosławskiego wpadli na pomysł, jak pomóc ludziom, którzy wyruszyli na „małe polowanie” i nie mogą później odnaleźć drogi do domu.