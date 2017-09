90-letnia podróżniczka z Rosji

Istnieje przekonanie, że po pięćdziesiątce życie dopiero się zaczyna. I właśnie to udowodniła starsza pani, znana jako „babcia Lena" - dziewięć-dziesięcioletnia podróżniczka z Rosji, która zjeździła już prawie połowę świata i wcale nie zamierza na tym poprzestać. Wielki plecak i morze dobrego humoru towarzyszy jej wszędzie - od Wietnamu do Niemiec.

© Zdjęcie: Facebook Syberyjska emerytka podbija świat

Babcia Lena ze stolicy Syberii, Krasnojarska, zaczęła podróżować po świecie stosunkowo niedawno. Jej wycieczki śledzą dziesiątki tysięcy użytkowników Instagram. Ostatnie miejsce, jakie ona odwiedziła — to wystawa sztuki współczesnej „Documenta" w niemieckim mieście Kassel. Dotarła ona tam w towarzystwie motocyklistów, też na motocyklu. Dlaczego wybrała właśnie ten sposób? Otóż, po prostu wśród subskrybentów profilu Babci Leny w Instagramie znaleźli się miłośnicy szybkich motocykli, którzy zaproponowali jej dołączenie się do ich wyprawy pod hasłem „Przyjaźń bez granic". Starsza pani bez wahania przyjęła to zaproszenie. W sumie przejechała na motocyklu 12 tysięcy kilometrów.

Sędziwa podróżniczka po raz pierwszy wyruszyła w podróż zagraniczną mając 83 lata. Na środki zaoszczędzone z emerytury i uzyskane ze sprzedaży kwiatów, które hoduje, stara się wyjeżdżać z Syberii dwa razy do roku. Emerytka już odwiedziła Czechy, Polskę, Turcję, Izrael, Niemcy i Wietnam, a swoje 90-lecie świętowała na pokładzie jachtu na Morzu Karaibskim.

Popularność babcia Lena zdobyła w roku 2016, gdy mieszkanka Moskwy Jekatierina Papina po zawarciu z niej znajomości napisała o niej na Facebooku. Emerytkę zaczęto zapraszać aktywnie do udziału w audycjach telewizyjnych. A słynny piosenkarz rosyjski Nikołaj Baskow podarował jej podróż do Tajlandii. Deputowani do rady miejskiej Krasnojarska też nie pozostali obojętni — w charakterze nagrody przyznali jej dyplom honorowy i kwotę pieniężną jako wyraz uznania dla jej zasług dla rozwoju i podnoszenia potencjału gospodarczego miasta.

Co rok babcia Lena odwiedza Karlowe Vary, gdzie spędza trzy tygodnie na kuracji, a potem udaje się w następną podróż. Wszędzie jeździ z dużym plecakiem, w którym jest wszystko niezbędne. „Oczywiście, jest ciężki, jednak wszędzie znajdują się ludzie, którzy jej pomagają. Jest to po prostu nierealna babcia! Pełna radości życia i entuzjazmu" — dzieli się emocjami ze znajomości z nią Jekatierina Papina. Panie zapoznały się w kawiarni w Wietnamie, gdzie babcia Lena usiłowała samodzielnie porozumieć się z miejscowymi kelnerami. Okazało się, że przyjechała do tego kraju samotnie.

Wypada dodać, że babcia Lena ma niespełnione na razie marzenie — chodzi jej o odwiedzenie Włoch i Izraela. I raczej nikt nie ma wątpliwości, że zrealizuje swoje plany.