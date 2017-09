Nowy sezon teatralny w Moskwie

Rosyjscy miłośnicy teatru z niecierpliwością czekali na nadejście jesieni. We wrześniu w całym kraju tradycyjnie już rozpoczyna się nowy sezon teatralny. Co za niespodzianki czekają na moskiewską publiczność i jakie są najważniejsze trendy w sztuce teatralnej tego roku?

W słynnym, który rozpoczął swój 120. sezon jubileuszowy, nawet spotkanie trupy zmieniło się w przedstawienie. Aktorzy tak stęsknili się za sceną, że od razu zagrali fragment z lubianego przez widzów spektaklu „Mieszkanie Zojki" — na podstawie sztukipod tym samym tytułem. A potem zgadywali, co też czeka ich w nowym sezonie. Przecież jest to niespodzianka nie tylko dla widzów, ale i dla samych aktorów" — przyznał słynny rosyjski artysta

„Za każdym razem powrót tutaj gwarantuje dobry nastrój. Na każdym spotkaniu trupy panuje twórczy, emocjonalny zapał. Jest to pewnego rodzaju święto".

Jednym z pierwszych spektakli nowego sezonu w Moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym im. Czechowa została przypowieść filozoficzna „Smok" na podstawie sztuki baśniowej. W sztuce kody kulturowe łączą się z barwnym show. Niezwykle widowiskowy jest już sam wózek z migaczem, w którym wożony jest burmistrz. Jego rolę odgrywa guru współczesnego teatru rosyjskiego, dyrektor artystyczny Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego im. Czechowa. Zobaczyć go można również w spektaklu „Jubileusz jubilera", a wiosną w „Trzech siostrach" Czechowa.

Najbardziej niezwykły w rodzinie moskiewskich teatrów — „Elektroteatr Stanisławski" planuje zaprezentować w nowym sezonie aż osiem premier. Jedna z nich to spektakl „Galileo. Opera dla skrzypiec i uczonego". Reżyseruje ją dyrektor artystyczny teatru Borys Juchananow.

— W minionym sezonie osiągnęliśmy etap autentycznej intensywności. I jest to ta intensywność, która jak sądzę jest potrzebna (naszym czasom — red.), miastu i artystom. Przez ten czas zaczęliśmy się w pewien sposób interesować kierunkiem operowo-dramatycznym, który pozostawił nam Konstantin Siergiejewicz Stanisławski — podkreślił Juchananow.

W Teatrze „" już pierwszy spektakl sezonu gromadzi pełne sale. A jakże mogłoby być inaczej, jeśli w sztuce na motywach utworów współczesnego i kontrowersyjnego pisarza„Dzień oprycznika"zgromadził rekordową liczbę gwiazd — aż 9 cieszących się ogromną sławą artystów! Jest to antyutopia o wydarzeniach, które będą się rozgrywać 100 lat po premierze. Zaglądanie w przyszłość — to ulubiony chwyt artystyczny Zacharowa. Właśnie dlatego myśli już o nowym spektaklu. Tym razem na poddstawie dzieła Szekspira.

— Jeśli jesteś reżyserem, to dla biografii, jak tłumaczył mi jeden mądry człowiek, trzeba koniecznie wystawić Szekspira. Będzie to spektakl na podstwie „Henryka IV". W pewnym stopniu będzie to taka swobodna fantazja, adaptacja. Nazwiemy to nawet farsą w dwóch częściach — powiedział dyrektor artystyczny teatru „Lenkom" Mark Zacharow.

Co do tego, że szekspirowska farsa będzie udana, podobnie jak i inne premiery, miłośnicy teatru nie mają wątpliwości.