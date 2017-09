Ogród Aptekarski - Florystyczny raj

Dużo, aby można było mówić o ogromnej różnorodności biologicznej naszej planety. Jednak, jeśli uwzględnimy tempo, z jakim z winy człowieka flora traci setki gatunków (giną one tak szybko, że uczeni nie nadążają ich opisywać), to cyfra ta będzie znacząca.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę botanicy i ekolodzy — twórcy i „obserwatorzy" ogrodów botanicznych. To właśnie w nich są kultywowane, leczone i ratowane znajdujące się na granicy wymarcia i po prostu rzadkie gatunki roślin.

Takich ogrodów jest na świecie 2200. W Rosji — 90, w tym Ogród Botaniczny Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa, znany szerzej jako „Ogród Aptekarski". Właśnie tak nazywał się w 1706 roku, kiedy został założony za czasów imperatora Piotra I. Piotr Wielki osobiście posadził w „ogrodzie" trzy pierwsze drzewa: modrzew, jodłę i świerk. Pierwszych sadzonek imperatora — jodły i świerku nie ma już w Aptekarskim Ogrodzie, ponieważ te drzewa nie są tak długowieczne. Natomiast modrzew do tej pory można zobaczyć — opowiada dyrektor Ogrodu Botanicznego MGU

„Syberyjski modrzew był ulubionym drzewem Piotra Pierwszego. Ponieważ jego drewno jest bardzo odporne na gnicie, właśnie z niego były budowane fundamenty domów — jak np. w Wenecji czy Petersburgu. To jedyne drzewo, które zachowało się w naszym ogrodzie od czasów Piotra I. Jednak obok ogrodu rośnie wierzba biała, która jak uważamy, została posadzona jeszcze wcześniej, przed panowaniem Piotra I. Drzewo żyje do tej pory, chociaż ma ponad 311 lat."

© Sputnik. Yevgeniya Novozhenina Dzień nagiego ogrodnika (foto)

W swoim czasie moskiewski Ogród Aptekarski, który został zaprojektowany na podobieństwo europejskich ogrodów lekarskich, był przeznaczony wyłącznie do uprawy roślin leczniczych i kształcenia lekarzy, jednak już dawno temu poszerzył swoje przeznaczenie, chociaż nie zrezygnował z roli naukowo-edukacyjnej. Różnorodność świata roślin demonstruje w Ogrodzie arboretum, w którym znajduje się ponad 1000 gatunków roślin drzewiastych oraz kolekcja roślin trawiastych — ich jest około 2000 gatunków. Natomiast roślin dekoracyjnych nie da się policzyć. Na przykład samych tylko irysów jest ponad 700 odmian, a lilaków — ponad 130 gatunków.

Niezwykle bogata i wyjątkowa jest także kolekcja oranżerii: na przykład jeden z okazów unikatowej „Palmowej oranżerii" obchodził niedawno swoje 120. urodziny! W ogrodzie można podziwiać także unikatową kolekcję orchidei — znajdują się w niej tysiące gatunków i odmian tych kwiatów, również wymierające, rzadko spotykane gatunki, przywiezione z tropikalnych regionów kuli ziemskiej. Według Aleksieja Retejuma kolekcjonowanie rzadkich gatunków roślin to jedno z kluczowych zadań wszystkich ogrodów botanicznych.

„Bardzo wiele gatunków roślin znajduje się w naszych kolekcjach tylko dlatego, że w naturalnych miejscach występowania wymierają. Po to, aby przetrwały dla obecnego i przyszłych pokoleń należy chronić je w ogrodach botanicznych. Wiele gatunków, wpisanych do Czerwonej Księgi Rosji rośnie również u nas — w historycznym arboretum. Obecnie tworzymy kompozycję „Flora Rosji Centralnej", gdzie zostanie przedstawionych wiele rzadkich, wymierających gatunków roślin" — powiedział dyrektor Ogrodu Aptekarskiego w Moskwie.

Współczesne zadania Ogrodu Botanicznego są bezpośrednio związane również z zadaniami ekologii. „Ogród Botaniczny i ekologia — to dwie nierozerwalne rzeczy" — twierdzi Aleksiej Retejum. Dodał również, że specjaliści Ogrodu Aptekarskiego zajmują się badaniami ekologicznymi, biorą udział w programach zachowania rzadkich roślin i opracowują metody, mające na celu nie tylko ich równomierny rozwój, lecz po prostu zachowanie przyrody:

© Zdjęcie: Wiktoria Daniłowa Czwórka Wyszehradzka w centrum Moskwy

„Po to, aby na przykład zachować unikatowy zbiór pierwiosnków, który istnieje w naszym Ogrodzie Botanicznym od kilkudziesięciu lat i nie ma sobie równych w Moskwie, stosujemy wiele sposobów i opowiadamy o tym, ponieważ są one skuteczne. Nigdy nie usuwamy np. z naszego ogrodu liści, gałązek, nigdy nie kosimy trawy, nigdy nie tworzymy trawników tam, gdzie można zachować chociaż trochę naturalnej roślinności. Dzięki temu, co wiosnę kwitną u nas miliony pierwiosnków. I nie jest to przenośnia, to prawdziwa liczba. To wspaniały widok, kiedy pod koniec kwietnia cały ogród pokrywa się dywanami różnobarwnych kwiatów".

Zresztą wśród wiosennych pierwiosnków w Ogrodzie Aptekarskim jest wiele zapomnianych przez Moskwian gatunków roślin, pochodzących właśnie z Rosji centralnej. W naturalnych miejscach występowania praktycznie wyginęły, a w ogrodzie uniwersyteckim ich populację udało się zachować. Posadzone w małych grupkach rozwijają się, a nawet ciągle rozsiewają, przy czym całkowicie samodzielnie. Dla wrażliwych roślin wiosennych stworzono komfortowe warunki i co roku, ale zawsze inaczej oczarowują wszystkich gości ogrodu. Zachwyt przyrodą i miłość do niej to również bardzo ważne elementy Roku Ekologii w Rosji.