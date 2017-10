Greckie ślady na Kubaniu

© Fotolia/ Microgen Archeologów zszokowało znalezisko w mogile średniowiecznego mnicha

Ciepłe jesienne dni pozwalają archeologom na południu Rosji kontynuować wykopaliska. Pod koniec sezonu w Kraju Krasnodarskim udało im się dokonać niezwykłego odkrycia!

W trakcie tak zwanych prac ochronnych, związanych z budową mostu energetycznego „Rostów-Tamań" badacze odkryli fragmenty dawnej budowli. Sądząc po umocnieniach, jest to cytadela, zbudowana przez greckich kolonizatorów, którzy dotarli do wybrzeża czarnomorskiego w V wieku p.n.e.

Archeolodzy mieli ogromnego farta. Budowla liczy około 2500 lat. Jej mury zostały zbudowane z cegły suszonej — materiału budowlanego, otrzymywanego z gliny, zmieszanej z drobną słomą, dlatego nie zachowały się one do naszych czasów. Przetrwały za to fragmenty fos i wież. Oprócz tego archeolodzy odkryli wiele innych artefaktów: malowaną czarę z tańczącymi sylwetkami, naczynia do kadzideł, biżuterię i fragmenty ceramiki.

© Fotolia/ Michal Archeolodzy odnaleźli starożytne miasto zatopione podczas tsunami

Sama cytadela zajmowała powierzchnię około 8 ha. Na przełomie VII i VIII wieku w wałach, które pozostały po murach, zbudowano cmentarz, a w ostatnich dziesięcioleciach terytorium twierdzy zajmowały częściowo pola.

Archeolodzy będą musieli jeszcze odpowiedzieć na wiele pytań. Na razie nie wiadomo, ile osób mieszkało w cytadeli. I jeszcze jedna zagadka: albo rzeka Kubań została wcześniej połączona z morzem limanem i Grecy zbudowali cytadelę na brzegu, albo poszli daleko w głąb lądu, co było dla nich bardzo nietypowe.

Wiadomo, że Grecy dotarli do terytorium dzisiejszego Kubania w VI w. p.n.e., gdzie w strefie przybrzeżnej zakładali swoje kolonie. Na wybrzeżu Morza Czarnego i Azowskiego zbudowali Królestwo Bosporańskie, przynieśli antyczną cywilizację i żyli w zgodzie z innymi narodami, mieszkającymi na Półwyspie Tamańskim, aż w IV wieku naszej ery przegnały ich z tego terytorium wojownicze plemiona Hunów… Ale to już zupełnie inna historia.