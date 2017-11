Wysepki rosyjskości na świecie

Niedawno jeden z moich znajomych odwiedził Amerykę Południową i przywiózł stamtąd w charakterze miejscowej pamiątki – matrioszkę – jak najbardziej autentyczną, rosyjską, ręcznie malowaną. Okazało się, że w środku tropikalnej dżungli mieszkają potomkowie przesiedleńców rosyjskich, pielęgnujący pieczołowicie swoje rosyjskie tradycje. Zainteresowałam się tą sprawą i wyjaśniłam nader ciekawe rzeczy…

Prawdziwych Rosjan za granicą jest wielu – według różnych ocen od 25 do 30 milionów osób, a wspólnota rosyjska jest uważana za jedną z największych na świecie. Co skłoniło tych ludzi do opuszczenia domów, aby wyjechać do nieznanych krajów, jak przyjęła ich nowa ojczyzna i czy wielu z nich potrafiło zachować język rosyjski?

Zacznijmy od dalekich krain południowych. Przodkowie aktualnych Boliwijczyków uciekli przed władzą radziecką w latach 20-tych i 30-tych najpierw do Chin, gdzie także mieli do czynienia z komunizmem, dlatego nie zatrzymali się tam i ruszyli w dalszą drogę. Ta fala migracji porozrzucała po całym świecie liczne rodziny wyznawców prawosławia, jakie istniało przed reformami patriarchy Nikona. Obecnie ich wspólnoty – starowierców, staroobrzędowców, — mieszkają w Rumunii, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Argentynie, Brazylii.

Mężczyźni starowiercy są postawni i brodaci, koniecznie muszą nosić koszule rosyjskie o zapięciu z boku, kobiety natomiast noszą sarafany i chowają włosy pod chustą. W dżungli Ameryki Południowej prowadzą prosty, wiejski tryb życia, uprawiają pszenicę, bób, kukurydzę, a także hodują amazońską rybę paku w sztucznych stawach. Zadziwiające jest, jak potrafią unikać mieszanych małżeństw, szukając małżonków w rodzinach współwyznawców, w tym również w innych krajach, a nawet na innych kontynentach. Oczywiście, pomocą w tym jest Internet.

Ich dzieci chodzą do szkoły, gdzie nauka prowadzona jest w języku hiszpańskim, lecz w domu posługują się językiem rosyjskim, takim, jaki był on w XIX wieku. Jest w nim mnóstwo słów, które w kraju już wyszły z użytku, natomiast nowych słów starowiercy w Boliwii nie znają, wobec tego muszą wymyślać swoje. Niektóre słowa powstają na podstawie hiszpańskich, lecz na modłę rosyjską. Na przykład, stację benzynową nazywają „gazolinka” – od hiszpańskiego gasolinera, natomiast rolnictwo, którego w języku rosyjskim nie znają, zastępują hiszpańskim agrikultura.

Ciekawe jest, że największy wpływ na język starowierców wywarła nie Boliwia, lecz Chiny. Wywołuje to uśmiechy ze strony innych starowierców, którzy mieszkali w Charbinie – tylko swoją mowę uważają oni za bardziej prawidłową. Zresztą, naprawdę ona jest bardziej podobna do rosyjskiej.

Okresem szczytowym rosyjskiej emigracji do Chin był początek XX wieku, gdy na ziemi chińskiej osiedlili się uchodźcy z Rosji, którzy uciekli z kraju od władzy radzieckiej w poszukiwaniu azylu. Najbardziej rosyjskim miastem w Chinach jest Charbin. Założony był przez rosyjskich specjalistów, którzy budowali kolej w Chinach, w 1898 roku. Była to wówczas jedna ze stacji kolei transmandżurskiej. Po inwazji armii japońskiej i utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej, wielu z nich musiało go opuścić. Jednak w starych dzielnicach miasta dotychczas przeważa typowa architektura syberyjska, miasto nadal przesiąknięte jest duchem rosyjskim. Czynne są świątynie prawosławne, szkoły rosyjskie, a park centralny nosi imię Stalina.

Jeszcze jedna miejscowość zamieszkała przez Rosjan znajduje się na granicy z Rosją — jest to gmina Szywej nad rzeką Arguń. Blisko połową ludności – ponad dwa tysiące osób – to etniczni Rosjanie. Jest to jedna z uznanych oficjalnie mniejszości narodowych w Chinach. Pielęgnują oni tradycyjną kulturę i tryb życia swych przodków rosyjskich, chociaż z wyglądu przypominają już bardziej Chińczyków. Pochodzą, bowiem z mieszanych małżeństw Chińczyków z ludami, zamieszkującymi tereny za Bajkałem.

Rosyjskie rodziny w gminie Szywej są wyznawcami prawosławia, budują domki z drewna i mazanki, wykonują rosyjskie tańce i pieśni. Wielu z nich, zwłaszcza starsze pokolenie, jeszcze pamięta język rosyjski. Od niedawna w tej miejscowości przy poparciu władz zaczęła rozwijać się turystyka etnograficzna. Blisko sto rodzin rosyjskich w Chinach jest zatrudnionych w tej sferze – zapoznają turystów ze zwyczajami, trybem życia i folklorem wsi rosyjskiej.