Największe w Europie muzeum kolei

© AP Photo/ U.S. Navy Polska - wojskowy lumpeks Stanów Zjednoczonych

Ten mały, zaledwie 27-kilometrowy odcinek zapoczątkował rozwój kolei w Rosji. Zresztą właśnie w celu zwiększenia zdolności przewozowej zdecydowano się na budowę szyn o rozstawie 1829 mm, a nie 1435 mm, jakie były wykorzystywane przez koleje angielskie. Z okazji tego jubileuszu, w Północnej Stolicy odbyło się uroczyste otwarcie największego w Europie kompleksu muzealnego, który prezentuje kluczowe etapy rozwoju najważniejszego systemu transportowego Rosji — czyli kolei.

Centralną część muzeum stanowią duże eksponaty — parowozy, pociągi i różne rodzaje wagonów, które trafiły tutaj z różnych zajezdni i znalazły drugie życie.

Co ciekawe, jeśli będzie pilna potrzeba, mogą one ruszyć z miejsca! Na przykład na początku XX wieku parowóz S-68 mógł dowieźć pasażerów z Moskwy do Petersburgu w ciągu zaledwie ośmiu godzin — była to fantastyczna prędkość, jak na tamte czasy. Goście muzeum będą mogli obejrzeć jedyny zachowany egzemplarz tego parowozu — podkreślił minister transportu Rosji Maksim Sokołow.

„To świetny projekt, który ma przed sobą jeszcze wiele możliwości rozwoju. Jestem przekonany, że wielu mieszkańców Sankt Petersburga i wielu turystów z pewnością odwiedzi to muzeum" — powiedział minister.

Unikalna wystawa mieści się w korpusie historycznym zajezdni lokomotyw byłej Kolei Bałtyckiej. Wśród eksponatów, które stoją pod odkrytym niebem w oczy rzuca się od razu mobilna „tarcza atomowa", nie posiadająca odpowiedników na świecie — przemieszczający się koleją radziecki kompleks rakietowy z makietą rakiety balistycznej. Jeden dzień to z pewnością za mało, aby obejść całe 60 tys. metrów kwadratowych, na jakich mieści się ekspozycja muzeum. Szczególnych miłośników kolei, którzy będą chcieli przyjść na wystawę nie jeden raz, informujemy — do Nowego Roku wejście do muzeum jest bezpłatne.