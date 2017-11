Jak Imperium Rosyjskie założyło kolonię w Kalifornii

Niewiele osób wie, że w swoim czasie Imperium Rosyjskie pretendowało do terytorium dzisiejszej Kalifornii. Właśnie wtedy pojawiła się pierwsza i jedyna rosyjska kolonia w tym regionie - Fort Ross, co w tłumaczeniu oznacza „Twierdza Ross".

© Fotolia/ Romolo Tavani Alasko, przygotuj się na atak jądrowy Korei Północnej

Jak Rosjanie znaleźli się w Kaliforni? W tamtych czasach miała miejsce kolonizacja Alaski, ważna dla Imperium Rosyjskiego przede wszystkim dlatego, że region obfitował w futra, które były w tamtych czasach nie mniej cenne niż ropa w nasze dni. Głównym problemem kolonizacji Alaski była nieprzydatność ziem do upraw rolnych. Trudno było rozszerzać ekspansję, wiedząc, że w tym bogatym kraju osadnicy mogą po prostu umrzeć z głodu. Dlatego na początku XIX wieku postanowiono osiedlić się bardziej na południe, tam, gdzie można uprawiać żywność i wysyłać ją później na Alaskę.

Właśnie tak w 1812 roku pojawiła się Fort Ross, rosyjska kolonia w Kalifornii, zaledwie 80 km na północ od San Francisco. Po dużych przygotowaniach i czterech ekspedycjach badawczych zbudowano ufortyfikowaną osadę, której inicjatorem była Rosyjsko-Amerykańska Kompania Handlowa, zajmująca się wówczas kolonizacją Alaski. Założycielem i pierwszym administratorem kolonii został Iwan Kuskow — badacz, kupiec, zawadiaka i urzędnik w jednej osobie.

© Zdjęcie: Facebook account of Louis J. Marinelli Lider ruchu na rzecz secesji Kalifornii przeprowadzi się do Rosji

Osada powstała w bardzo niesprzyjającym czasie — wiosną 1812 roku, tak więc dosłownie na kilka miesięcy przed wojną z Napoleonem. Z tego powodu kolonia nie rozwijała się tak, jak mogłaby w innych okolicznościach. Pierwszymi mieszkańcami osady zostało 25 rosyjskich przesiedleńców i 90 Aleutów z Alaski. Terytorium przyszłej Fort Ross należało do Indian z plenienia Pomo i zostało wykupione w najlepszych tradycjach europejskiej kolonizacji: za trzy pary spodni, trzy kołdry, dwa topory, trzy motyki i kilka sznurów korali.

Twierdza została później zbudowana na planie kwadratu, wewnątrz mieściły sie koszary, magazyny, dom zarządcy, budynki gospodarcze różnego przeznaczenia i umocnione wieże obronne. Był również arsenał broni i 17 armat. Jak na tamte czasy Fort Ross była bardzo dobrze zagospodarowaną osadą: po raz pierwszy w Kalifornii pojawiły się tam sady owocowe i winorośle. Kolonia wciąż się rozwijała — pojawiła się stocznia, port, duży młyn, a mieszkańcy posiadali kilka tysięcy sztuk bydła, kilkaset drzew owocowych oraz dysponowali trzema dużymi fermami w pobliżu.

© Sputnik. Tatyana Lukyanova Szczątki nieznanego stworzenia na wybrzeżu Alaski (foto)

W 1841 problem z dostawami żywności na Alaskę został rozwiązany, dlatego Fort Ross przestał być potrzebny jako baza zaopatrzeniowa — uznano go za nierentowny, a ziemie kolonii sprzedano „Cesarzowi Kalifornii" — przedsiębiorcy i właścicielowi ziemskiemu Johnowi Sutterowi.

Fort Ross stoi po dziś dzień, jednak są to przede wszystkim odrestaurowane budynki. Obecnie twierdza Ross to jeden z najbardziej popularnych zabytków stanu, rocznie odwiedza ją około 150 tys. osób, odbywają się tutaj festiwale z rosyjską kuchnią, strojami i liturgiami prawosławnymi. A wiele mieszkańców tej miejscowości do tej pory uważa się za potomków rosyjskich przesiedleńców i ich indiańskich żon.