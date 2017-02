Żądamy obiektywności dla rosyjskich paraolimpijczyków

© Sputnik. Ruslan Krivobok Próbki 6 rosyjskich paraolimpijczyków z Igrzysk w Soczi były sfałszowane

Powodem była niedawna decyzja Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, który zakazał Rosjanom udziału w zawodach kwalifikacyjnych. Przy tym w organizacji międzynarodowej wskazano, że drzwi przed reprezentacją Rosji nie są zamknięte. W wyniku zaakceptowano projekt ustawy, przewidującej karę administracyjną za fałszowanie, czy też próbę fałszowania elementu kontroli dopingowej. Zapadła także decyzja odnośnie kroków, mających sprzyjać wznowieniu członkostwa Paraolimpijskiego Komitetu Rosji w międzynarodowej organizacji oraz przywróceniu naruszonych praw rosyjskich paraolimpijczyków.

Do kwestii ruchu paraolimpijskiego w Rosji, do problemów i perspektyw naszych sportowców nawiązał w wywiadzie dla radia Sputnik przewodniczący komitetu Dumy Państwowej Rosji do spraw kultury fizycznej, sportu i młodzieży Michaił Diegtiariow.

— Międzynarodowy komitet paraolimpijski i osobiście pan Philip Craven, jego szef, zrobili bardzo dużo dla rozwoju ruchu paraolimpijskiego u nas, w Rosji. Wiele razy odwiedzał nasz kraj, dwukrotnie dekorowaliśmy go odznaczeniami państwowymi, orderami. W Soczi spędzał on kilka miesięcy w roku, obserwował przebieg przygotowań. Liczne ustawy, jakie zostały zatwierdzone na szczeblu państwowym na temat organizacji środowiska dla ludzi niepełnosprawnych są między innymi także jego zasługą. Dlatego bardzo dziwnie było widzieć zmianę w jego stanowisku. Jawnie znajduje się on pod presją, — powiedział Michaił Diegtiariow.

Stwierdził on też, że dla odniesienia zwycięstwa doping wcale nie jest potrzebny. Sportowcy rosyjscy, którzy tego nie robią, udowodnili to.

— Najlepszą obroną są dobre wyniki naszych „czystych" sportowców. Zwycięstwa należy odnosić własnymi wysiłkami, nie zaś za pomocą pigułek i zastrzyków. Stanowisko naszego państwa jest w tej sprawie jednoznaczne — gotów jest narodowy plan zwalczania dopingu. Jedyna rzecz, o jaką zwracamy się do organizacji międzynarodowych — to obiektywność. Jeśli chodzi o kontrolę, to nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko wówczas należy sprawdzać wszystkich i zgodnie z przepisami. Nie chcemy niczego, co się nam nie należy. Po prostu chodzi o to, że nasi sportowcy powinni znajdować się w jednakowych warunkach ze wszystkimi innymi, — podkreślił deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.