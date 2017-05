8 maja. Kapitulacja Niemiec

© Zdjęcie: Jekaterina Biespałowa Co zobaczymy w Dzień Zwycięstwa na Placu Czerwonym?

8 maja dobiegła końca operacja berlińska. Trwała ona 23 dni. Długość linii frontu działań zbrojnych dochodziła do 300 kilometrów, a głębokość sięgała nawet ponad 200. Niekiedy wojska posuwały się w głąb terytorium przeciwnika na 10 kilometrów w ciągu jednego dnia. W trakcie tej operacji nacierające jednostki radzieckie potrafiły okrążyć i zlikwidować największe w historii wojen zgrupowanie wojsk wroga. Ponadto, sam Berlin stał się prawdziwą twierdzą — czytamy we wspomnieniach marszałka Iwana Koniewa.

„Marsz naszych wojsk ku centrum Berlina utrudniał cały szereg okoliczności, — wspominał Iwan Koniew. — W części centralnej miasta zbudowano bardzo dużo bunkrów z żelbetu. W każdym znajdować się mogło od dwustu do tysiąca żołnierzy. Widzieliśmy nawet pięciokondygnacyjne bunkry o wysokości do 36 metrów, a grubość ich murów wahała się od jednego do trzech metrów".

O tym, z jakim trudem posuwały się wojska w kierunku Reichstagu, pisał też marszałek Georgij Żukow.

„Tu każdy krok, każdy skrawek ziemi, każdy kamień dobitniej od wszelkich słów świadczyły, że na podejściach do kancelarii Rzeszy i do Reichstagu, wewnątrz tych budynków toczyła się walka nie na życie, lecz na śmierć. Reichstag — to olbrzymi budynek, którego murów artyleria średniego kalibru nie mogła przebić. Warunki dla walki wewnątrz Reichstagu były bardzo trudne i złożone. Wymagały od żołnierzy nie tylko odwagi, lecz również zdolności do błyskawicznego orientowania się, wytężonej uwagi i ostrożności, szybkiego przesuwania się z jednego ukrycia do następnego i trafnych strzałów do wroga. Ze wszystkimi tymi zadaniami nasi żołnierze dobrze dali sobie radę, lecz wielu z nich poległo śmiercią walecznych.»

W trakcie operacji berlińskiej wojska pierwszego frontu Ukraińskiego wyzwoliły Drezno. Na jednym z murów Galerii Obrazów w Dreźnie pojawił się napis zrobiony kredą: „Muzeum sprawdzone. Min nie ma. Sprawdził Chanutin".

Jednak najważniejsze wydarzenia 8 maja toczyły się w pobliżu Berlina, na ówczesnym wschodnim przedmieściu Karlshorst. Byłe kasyno oficerskie Szkoły saperów Niemieckich Sił Zbrojnych stało się częścią historii późnym wieczorem. Na parterze, na sali obok tarasu o godzinie 22-iej 43-y czasu środkowo-europejskiego — w Moskwie już był 9 maja — podpisany został akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Marszałek żukow, który podpisywał dokument w imieniu Związku Radzieckiego, wspominał:

„Po krótkim wypoczynku po podróży, wszyscy przedstawiciele dowództwa wojsk alianckich przybyli do mnie, aby omówić aspekty proceduralne tak wzruszającego wydarzenia. Nie zdążyliśmy wejść do pomieszczenia, przeznaczonego do rozmów, jak runęła na nas dosłownie lawina dziennikarzy amerykańskich i angielskich, którzy z miejsca zaczęli zarzucać mnie pytaniami. W imieniu wojsk alianckich przekazali mi flagę przyjaźni, na której złotymi literami wyhaftowane były słowa pozdrowienia dla Armii Czerwonej od wojsk amerykańskich.

Zaczynał się dzień 9 maja.