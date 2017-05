Kto w Polsce marzy o makkartyźmie?

Różne epoki polityczne rodzą swoją terminologię. Wraz ze zmianą epok stare terminy najczęściej odchodzą w niepamięć. Bywa zresztą, że po upływie kilkudziesięciu lat pewne z nich się odradzają.

Całkowiecie odnosi się to do terminu „makkartyzm", z którym wiązały się prześladowania dysydentów w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim tych, którzy przejawiali sympatię do Związku Radzieckiego. Do przeciwników politycznych makkartystów należeli między innymi fizyk Albert Einstein, aktor Charlie Chaplin, kompozytor Leonard Bernstein oraz wiele innych dostojnych ludzi.

O dziwo w Polsce ma właśnie miejsce odradzanie się „makkartyzmu". Zwrócił na to uwagę historyk Bogdan Piętka z Krakowa, który napisał artykuł pt. „W stronę makkartyzmu". Został on opublikowany na portalu mysl polska.pl.

A nasza korespondentka Irina Czajko zapytała autora przez telefon, co było impulsem do napisania artykułu.