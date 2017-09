Władze Katalonii oskarżają Madryt o próby wywołania zamieszek

Władze Hiszpanii, wprowadzając dodatkowe siły porządkowe do Katalonii niedługo przed referendum ws. niepodległości, zaplanowanym na 1 października, dążą do zaostrzenia sytuacji, co może wywołać zamieszki - powiedział doradca katalońskiego rządu ds. polityki wewnętrznej Joaquim Forn.

© AFP 2017/ Lluis Gene Czy niepodległa Katalonia będzie członkiem Unii Europejskiej?

„Rząd Hiszpanii chce, aby odbyły się burzliwe, masowe protesty, które nie będą pokojowe. Policja przyjeżdża właśnie w tym celu. Jest to oczywiste, widzimy to codziennie" — powiedział Joaquim Forn w wywiadzie dla katalońskiej stacji radiowej RAC1.

Przyznał również, że w wielu miejscowościach wyborcy nie będą mieli możliwości zagłosować, dlatego ludzie będą się gromadzić przed budynkami, w których zwykle mieszczą się lokale wyborcze, „aby wyrazić swój protest".

Członek katalońskiego rządu powiedział również, że prokuratora Katalonii, która wydaje polecenia katalońskiej policji, by nie dopuściła do głosowania, kontrolowała lokale wyborcze, zabierała urny i listy do głosowania oraz nie wpuszczała ludzi, „wykonuje polecenia Madrytu". „To ogromny błąd. Jest to całkowicie sprzeczne z prawem" — dodał szef katalońskiej policji.

© AP Photo/ Emilio Morenatti Katalonia coraz bliżej secesji

Poinformował również, że rząd Katalonii nie posiada danych nt. tego, ilu dokładnie policjantów Madryt skierował do autonomii. Wcześniej hiszpańskie media podawały, że może to być nawet 5 tys. Forn podkreślił także, że patrząc na ogromną liczbę samochodów policyjnych w porcie Barcelony można odnieść wrażenie, że przedstawiciele służb porządkowych, skierowani do Katalonii „szykują się na wojnę". „Oni chcą postawić naszą policję przeciwko naszym obywatelom" — dodał Forn.

Polityk zapewnił także, że katalońskie służby porządkowe podejmą wszelkie środki, aby spróbować zapobiec zamieszkom.

Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii unieważnił wcześniej wszystkie dokumenty odnośnie referendum ws. niepodległości, zatwierdzone przez kataloński rząd i parlament. W taki sposób wszystkie dalsze działania katalońskich władz dotyczące przygotowań do referendum, są nielegalne.

© AP Photo/ Emilio Morenatti W Katalonii uważają, że w 2017 roku rozstrzygną się jej losy

Zgodnie z wynikami sondaży, niepodległość Katalonii popiera 41% mieszkańców wspólnoty autonomicznej, a 49% z nich jest przeciwko. Za przeprowadzeniem referendum ws. statusu autonomii opowiada się 80% Katalończyków, jednak większość z nich uważa, że głosowanie powinno być uzgodnione z centralnymi władzami w Madrycie.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego znaczna część mieszkańców Katalonii nie czuje się częścią Hiszpanii, Sputnik porozmawiał z Jordim Pacheco i Canalsem, przewodniczącym Kolegium Politologów i Socjologów Katalonii. To, że rząd Hiszpanii podejmuje tak zdecydowane próby niedopuszczenia do referendum, zaplanowanego na 1 października, nadaje wydarzeniu dodatkowego znaczenia, uważa politolog.

Madryt do tej pory nie rozumie, że niepodległość to nie wynalazek rządu Katalonii, a że sami ludzie chcą, by kataloński rząd podejmował te działania. Jednak centralnemu rządowi łatwiej jest wierzyć, że to rząd Katalonii jest źródłem rozprzestrzeniania haseł niepodległościowych i że likwidując go, ruch niepodległościowy można powstrzymać. Jednak po aresztach członków katalońskiego rządu przez Straż Obywatelską, sytuacja może się pogorszyć. Nie wykluczam, że może zostać aresztowany także premier katalońskiego rządu Carles Puigdemont — uprzedził politolog.

© AP Photo/ Emilio Morenatti Niezależna Katalonia nie jest potrzebna ani Hiszpanii, ani UE

„Katalonia nie jest niezadowolona z Hiszpanii jako takiej. Ludzie są niezadowoleni przede wszystkim z działalności Partii Ludowej, która jest u władzy od 2011 roku. Nie posiada ona swojej bazy wyborczej w Katalonii, mało osób na nią tutaj głosuje i dlatego nie reaguje na żądania regionu, co wywołuje z kolei niezadowolenie z Hiszpanii" — powiedział ekspert.

Odpowiadając na pytanie, czy istnieje analogia między referendum na Krymie z 2014 roku, na którym 97,7% ludności zagłosowało za przyłączeniem się półwyspu do Rosji i nadchodzącym referendum w Katalonii, Jordi Pacheco i Canals zwrócił uwagę na pewną „fundamentalną różnicę".

„Referendum na Krymie popierało bardzo silne państwo, reprezentowane w ONZ, czyli Rosja. Oprócz tego Krym jest niezwykle ważny pod względem geostrategicznym. W Katalonii sytuacja jest inna, jesteśmy sami przeciwko całemu światu" — powiedział politolog.