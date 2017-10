Austriaccy konserwatyści zamierzają dążyć do uchylenia sankcji przeciwko Rosji

Wolnościowa Partia Austrii przyjęła zaproszenie Austriackiej Partii Ludowej na czele z Sebastianem Kurzem do uczestnictwa w negocjacjach, dotyczących utworzenia nowego rządu. „Oczywiście chcemy zmniejszyć istniejące w Europie napięcie i jako neutralna Austria będziemy pracować w tym kierunku. Chcemy znaleźć rozwiązanie, aby złagodzić lub uchylić nieszczęsne sankcje" — powiedział Strache w wywiadzie dla agencji informacyjnej Ria Novosti.

Lider Wolnościowej Partii Austrii zwrócił również uwagę na ogromną rolę, jaką Rosja odgrywa w sprawach europejskich oraz wagę stosunków rosyjsko-europejskich. Polityk podkreślił także, że jego partia będzie dążyć do zawarcia umowy ws. wolnego handlu między Rosją a UE oraz ściślejszej współpracy w walce z terroryzmem.

Jak poinformował Strache, rząd może zostać utworzony do 25 grudnia, dodając jednocześnie, że w nowym gabinecie ministrów rozważa dla siebie stanowiska wicekanclerza i szefa MSW.

Przypomnijmy — 15 października w Austrii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Wolnościowa Partia Austrii zajęła 3 miejsce, zdobywając 26% głosów wyborców.

Wolnościowa Partia Austrii już od wielu lat mówi o konieczności poprawy stosunków z Rosją, a Austriacką Partię Ludową można nazwać „umiarkowanie przyjazną" wobec Rosji — powiedział analityk polityczny Międzynarodowej Organizacji Monitorującej CIS-EMO Stanisław Byszok.

„Wolnościowa Partia Austrii, która najprawdopodobniej wejdzie do koalicyjnego rządu, już od dziesięciu lat mówi o konieczności poprawy stosunków z Rosją. W swoim czasie jej politycy mówili nawet o tym, że dobrze byłoby przyjąć Rosję do Unii Europejskiej, jednak miało to miejsce przed wydarzeniami na Ukrainie. Obecnie partia ta mówi o konieczności uznania Krymu za część Rosji i uważa, że Austria nie ma żadnych argumentów, by kontynuować politykę sankcyjną, która przynosi straty zarówno austriackim eksporterom, jak i austriackim interesom gospodarczym w ogóle" — powiedział Stanisław Byszok.

Zdaniem eksperta współpracując z Austriacką Partią Ludową, Wolnościowa Partia Austrii będzie dążyć do stopniowej normalizacji stosunków Unii Europejskiej i Rosji.

„Austriacka Partia Ludowa, która zwyciężyła w wyborach i będzie stać na czele nowoutworzonego rządu, zajmuje bardziej wyważone stanowisko, związane najprawdopodobniej z ogólnoeuropejskim konsensusem. Jednak w ramach tego konsensusu partia i jej lider Sebastian Kurz mówią o tym, że należy stopniowo znosić sankcje przeciwko Rosji. Kwestia Krymu odchodzi pod tym względem na drugi plan. Tym niemniej, partia ta w większym stopniu niż ugrupowania socjaldemokratyczne może zostać nazwana neutralną, czy nawet ostrożnie przyjazną wobec Rosji. Nie jest to partia prorosyjska, jednak w sojuszu z Wolnościową Partią Austrii będzie ona dążyć do stopniowego uchylania sankcji i odbudowywania nie tylko dialogu, ale również współpracy w kluczowych sferach: gospodarce, energetyce i działaniach, mających na celu zapewnienie wspólnego europejskiego bezpieczeństwa" — uważa Stanisław Byszok.