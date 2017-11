Próby „złapania" rosyjskich sportowców na dopingu będą się powtarzać

Dochodzenie w tej sprawie trwa — poinformowało agencję informacyjną R-Sport biuro prasowe FIFA.

Wcześniej brytyjska gazeta The Mail on Sunday poinformowała, że FIFA próbuje się skontaktować z byłym szefem moskiewskiego laboratorium antydopingowego, a aktualnie informatorem WADA Grigorijem Rodczenkowem w związku z dochodzeniem ws. dopingu w rosyjskim sporcie. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej chciałaby rzekomo uzyskać od niego informacje na temat udziału rosyjskich piłkarzy w państwowym programie dopingowym, którego istnieniu przedstawiciele Kremla niejednokrotnie zaprzeczali.

„Ze wszystkich graczy, wymienionych w raporcie McLarena dwie rosyjskie piłkarki w wieku młodszym niż 20 lat zostały już ukarane przez rosyjskie organizacje sportowe. Odnośnie wszystkich pozostałych piłkarzy do tej pory nie wykryto żadnego naruszenia zasad antydopingowych, jednak dochodzenie nadal trwa" — poinformowała FIFA.

Podkreślono również, że wszyscy gracze, biorący udział w Pucharze Konfederacji-2017 przeszli testy przed i po meczach turnieju. Taka sama procedura będzie obowiązywać na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej-2018, które odbędą się w Rosji. Co więcej, wszystkie testy antydopingowe będą sprawdzane w akredytowanych przez WADA laboratoriach poza terytorium kraju.

Komentator piłkarski Aleksander Władykin w wywiadzie dla radia Sputnik podkreślił, że międzynarodowi urzędnicy sportowi już dawno temu „zabrali się" za piłkę nożną.

„Nie mam żadnych wątpliwości, że próby złapania kogoś z rosyjskich sportowców na stosowaniu dopingu będą się powtarzać. Teraz przyszła pora na piłkę nożną, za którą zabierano się już od dawna. Jeśli chodzi o FIFA, to Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej uważa, że nie należy wtrącać się do cudzych spraw — federacja sama dokona rozeznania w tej kwestii i twardo stoi na swoim stanowisku. A to, że odnośnie dwóch dziewczyn wykryto dwa lata temu naruszenia, nie wpłynie w żaden sposób na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się w Rosji" — uważa Aleksander Władykin.