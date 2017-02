Włochy: Rosja powinna zająć się Libią

Ankieta Gdzie i jak najczęściej słuchasz radia? - w telefonie komórkowym poprzez wbudowane radio lub za pośrednictwem aplikacji

- na komputerze w przeglądarce internetowej

- za pośrednictwem tradycyjnego odbiornika radiowego/radia samochodowego

- podcastingi (programy radiowe w pliku mp3) Wszystkie ankiety

Rząd Włoch poprosił Moskwę o odegranie kluczowej roli w stabilizacji sytuacji w Libii.

Podobny rozwój wydarzeń wydaje się The Times bardzo ryzykowny, ponieważ zdaniem gazety, Rosja może zacząć dysponować nowym przyczółkiem w Afryce Północnej i „zacząć kontrolować napływ migrantów, zmierzących do Europy".

© AFP 2016/ Abdullah Doma Rosja nie prowadzi rozmów o stworzeniu baz wojskowych w Libii

- Dla Libii najważniejsze jest teraz zniszczenie terrorystów, którzy przedostają się na jej terytorium z Syrii i z Iraku po ostatnich pogromach i jest ich tam coraz więcej. Europa zamyka na to oczy. Nie widzi ona oczywistych rzeczy — tego, że Chalifa Haftar walczy z terrorystami. Jest on człowiekiem znanym, jednak Europie brakuje jego legitymizacji, ona nie może go poprzeć i postawić na człowieka, który zakończy tę ciężką walkę — powiedział dyrektor Centrum Koniunktury Strategicznej Iwan Konowałow w wywiadzie dla radia Sputnik.

Więcej na ten temat można przeczytać tu.