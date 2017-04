Rosyjskie bombowce znów obleciały Alaskę

Samoloty amerykańskie przez ponad półgodziny towarzyszyły rosyjskim Tu-95, dopóki bombowce nie wycofały się ze strefy rozpoznawczej obrony przeciwlotniczej. Według przedstawiciela dowództwa, którego cytuje kanał telewizyjny ABS News, incydent miał miejsce w odległości stu mil morskich od brzegu. Wojskowy twierdzi, że samoloty rosyjskie znajdowały się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, lecz wewnątrz amerykańskiej strefy rozpoznawania przez obronę przeciwlotniczą w promieniu 200 mil od wybrzeża. Takie postępowanie Rosji wojskowi amerykańscy uważają za prowokacyjne i traktują jako dążenie Kremla do zademonstrowania swej siły wobec Zachodu. Pentagon żąda informowania go o znajdowaniu się obcych samolotów w tym rejonie.

Z danych, udostępnionych przez ministerstwo obrony Rosji, wynika, że 17 kwietnia dwa bombowce strategiczne Tu-95MC pomyślnie wykonały zadania w zakresie patrolowania w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Pacyfikiem i wróciły na bazę w obwodzie Amurskim. Trasa lotu przebiegała przez neutralne akweny nad Pacyfikiem, wzdłuż Wysp Aleuckich. Samoloty pokonały odległość około pięciu tysięcy kilometrów na prędkości do 850 kilometrów na godzinę i wysokości do dziesięciu tysięcy metrów. Lot trwał ponad siedem godzin.

Wszystkie loty samolotów lotnictwa wojskowego były wykonywane i są nadal wykonywane w ścisłej zgodzie z międzynarodowymi przepisami w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej nad neutralnymi akwenami, bez jakiegokolwiek naruszenia granic innych państw — oświadczono w resorcie obrony. Tu-95MC stanowią podstawę rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Samoloty mogą mieć na pokładach pociski samosterujące X-55.

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Awiapanorama" generał major, zasłużony lotnik wojskowy Rosji, doktor nauk technicznych Władimir Popow w wywiadzie dla radia Sputnik podkreślił, że samoloty rosyjskie nie zawijały do przestrzeni powietrznej sąsiednich państw.

Są to akweny międzynarodowe, wobec tego prowadzimy patrolowanie, w odpowiedzi możliwe jest oddziaływanie ze strony sąsiedniego państwa. Wykonujemy swoje zadania, na przykład, sprawdzamy poziom wyszkolenia lotników. Dlatego wszystko jest naturalne. Przecież nie zawijaliśmy do przestrzeni sąsiedniego państwa. Samoloty wykonują rutynowe zadania. Jak może być inaczej? Zapewniają monitoring, na płaszczyźnie wojskowej są to zadania wywiadu.

Jak można, na przykład, sprawdzić sytuację lodową w tej bądź innej cieśninie, w jakiejś strefie, przecież żeglują tam statki, okręty podwodne mają wypływać na powierzchnię, muszą więc mieć informację. 5-7 lat temu miało to raczej charakter epizodyczny, teraz uzyskało charakter bardziej planowy. Wywołuje to zainteresowanie, dlatego właśnie obowiązuje podobna praktyka „kontaktów" w przestrzeni powietrznej" — powiedział ekspert do spraw wojskowości.

Według niego, lotnicy dalekosiężnego lotnictwa regularnie wykonują loty w zakresie patrolowania przestrzeni powietrznej nad neutralnymi akwenami Arktyki, Atlantyku, Pacyfiku, startując z lotnisk bazowych i operatywnych. Również dziś dalekosiężne samoloty do zwalczania okrętów podwodnych Tu-142M3 wykonały zadania w zakresie poszukiwań, klasyfikacji, śledzenia i użycia broni przeciwko okrętom podwodnym umownego przeciwnika.

Loty samolotów sił powietrzno-kosmicznych Rosji są wykonywane w ścisłej zgodzie z międzynarodowymi przepisami w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej, nie są ani prowokacją, ani też wyzwaniem pod adresem sąsiednich krajów. Ponadto, ministerstwo obrony Rosji planuje jak najbardziej legalne — rozmieszczenie na Czukotce — w odległości mniej niż stu kilometrów od terytorium Stanów Zjednoczonych — i blisko tysiąca kilometrów od Anchorage przed 2018 rokiem — nowej dywizji obrony brzegowej. Prawdopodobnie, dywizja wyposażona zostanie w najnowsze ponaddźwiękowe brzegowe wyrzutnie rakietowe „Bastion", wyrzutnie operatywno-taktyczne „Iskander" i przeciwlotnicze wyrzutnie rakietowe S-300 i stanie się trwałym ogniwem w spójnym łańcuchu obrony rosyjskiego Dalekiego Wschodu.