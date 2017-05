Moskiewska „Noc w muzeum”, czyli bezsenność w imię wiedzy

„Noc zawsze była okresem magii, czarodziejstwa i cudów… W nocy ludzie mówią to, czego nigdy nie powiedzą w biały dzień. Czy Państwo zauważyli, że w nocy nawet zmieniają się głosy ludzi, zwłaszcza kobiet?"

Tajemniczość i romantykę nocy tak pięknie opisywał, rzecz jasna, nie tylko Konstantin Paustowski. Nocna pora rzeczywiście jest czasem szczególnym, gdy budzi się życie, ukrywane przed światłem dziennym, i człowiek niezmiennie znajduje w sobie samym oraz w otaczającym go świecie coś nowego. Muzea, czyli ośrodki służące do konserwacji czasu i wartości, wszystkim ciekawskim uchylają rąbka tajemnicy właśnie nocą w tradycyjnej corocznej akcji „Noc w muzeum"

Drzwi ponad dwustu stołecznych instytucji kulturalnych — a są to nie tylko muzea, lecz również galerie obrazów, szkoły sztuk i ośrodki artystyczne — będą otwarte do późna w nocy, a niektóre nawet do rana. Wszędzie organizatorzy przygotowują specjalne programy, prześcigając się nawzajem w oryginalności. Spacerując po nocnych salach muzealnych, zwiedzający mogą spotkać wszystko i każdego: od żywych postaci z popularnych książek do fantasmagorycznych widzeń sennych Salvadora Daliego.

W tym roku „Noc w muzeum" poświęcona jest setnej rocznicy Rewolucji Październikowej oraz nawiązuje do tematyki Roku Ekologii w Rosji, wobec tego przygotowano szczególnie obszerny program oświatowy. Przy tym odczyty już od dawna uzyskały nowe formy i przypominają teraz raczej teatralizowane przedstawienia, gdyż z pomocą prelegentom — a są to z reguły, znani uczeni — przychodzą najnowsze technologie.

Poruszane są najróżniejsze tematy: od sytuacji w Rosji w 1917 roku do sztuki audiowizualnej i fizjologii pamięci. W Centralnym Maneżu, na przykład, dostępna jest informacja na temat instalacji dźwiękowych. W planetarium stołecznym prowadzone są obserwacje astronomiczne. Państwowe Muzeum Biologiczne zapoznaje wszystkich chętnych ze zwierzętami, które prowadzą nocny tryb życia.

Z kolei krajowe muzeum dekoracyjnej sztuki stosowanej organizuje warsztaty twórcze. Po raz pierwszy w tym roku w festiwalu uczestniczą także muzea Moskiewskiego Kremla — tej nadzwyczaj bogatej skarbnicy zabytków historycznych. Zresztą, nie mniej intrygujący jest też fakt, że jest to jedyna w roku wyjątkowa możliwość odwiedzenia terytorium Kremla w porze nocnej.

Szczególnie ciekawa ta niezwykła noc jest w tajnych zakątkach muzeów, dokąd zwiedzający zazwyczaj nie mają dostępu — w warsztatach konserwatorów, czy też w podziemnych labiryntach magazynów zbiorów muzealnych, wyposażonych w supernowoczesne systemy ochronne. Oczywiście, nikt nie zdradzi, jak te systemy działają, jednak można dowiedzieć się o tym, jak udaje się pielęgnować w ciągu całych stuleci stare płótna.

Już w drodze do muzeum zwiedzający niespodziewanie dla siebie okazują się w centrum wydarzeń: są to flash moby, koncerty i performance z udziałem grup aktorów, którzy jeżdżą po mieście w specjalnie ozdobionych samochodach. Urządzają przedstawienia przed tymi obiektami akcji, gdzie tradycyjnie ustawiają się najdłuższe kolejki.

Oczywiście, nadal bardzo popularne są nocne wycieczki po mieście. Zgodnie z tradycją, prowadzą je znane osobistości — ludzie, którzy resztę czasu spędzają na lataniu w kosmos, przygotowywaniu spektakli teatralnych, czy też w dalekich wyprawach lub na pracy w telewizji. Wziąć udział w tych wycieczkach mogą nawet osoby, nieobecne w stolicy w czasie tej pożytecznej „bezsenności" muzealnej. W tym roku moskiewska „Noc w muzeum" rozszerza swoje granice i po raz pierwszy zaprasza do udziału w akcji mieszkańców innych miast — wycieczki autorskie będą dostępne on-line i w nagraniu na stronie internetowej projektu.