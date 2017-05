Francja spróbuje stać się „mostem" między Rosją i Zachodem

© Sputnik. Sergei Guneev Putin: Sankcje wobec Rosji nie rozwiążą kryzysu ukraińskiego

Dziennikarze zwracają uwagę na to, że przywódcy postarali się wykorzystać to spotkanie do odbudowy stosunków między Moskwą i Paryżem. Podkreślono także wspólne stanowisko prezydentów obu państw ws. kwestii bezpieczeństwa i walki z terroryzmem jako najbardziej palącego problemu na świecie. Uwadze prasy nie uszły żadne detale, które mają znaczenie na negocjacjach takiego szczebla.

Spacer po Galerii Wielkich Bitew dwóch przywódców znaczy wiecej niż słowa wypowiedziane na konferencji prasowej. Czy prezydent Francji mógł bardziej schlebić prezydentowi Rosji, zapraszając go do Wersalu i wiążąc zaproszenie z 300. rocznicą wizyty Piotra Wielkiego?— podkreśla Figaro. Oficjalna część pierwszego spotkania Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem była „szczera" i „otwarta", omawiali sytuację w Syrii, na Ukrainie i wiele innych tematów — głosi artykuł gazety Politico.

„Dla Francji ogromne znaczenie ma rozwój stosunków z Rosją, aby utrzymać status wpływowego mocarstwa nie tylko w Europie, ale również na świecie" — taką opinię w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził Paweł Swiatienkow.

„Dla Francji ważne jest odbudowanie kontaktów z Rosją. Chodzi o to, że w sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma miejsce gwałtowne wzmocnienie pozycji Niemiec w Unii Europejskiej. A one i tak mają ogromny wpływ w ostatnich latach, stając się siłą „decydującą" w ramach tej wspólnoty. Sądzę, że Francja czuje, że może zmienić się w kraj podporządkowany innym, tracąc swój status wielkiego mocarstwa. A po to, aby temu przeciwdziałać, powinna jednak odbudować tradycyjne związki z Rosją, ponieważ już od końca XIX wieku Francja występując przeciwko silnym Niemcom opierała się na przyjaźni z naszym krajem. Sądzę, że Macron zaproponuje swoje usługi pośrednika, „mostu" między Rosją i Zachodem" — powiedział Swiatienkow.

Zdaniem Dominique‘a Trinquanda, byłego przewodniczącego misji wojskowej przy ONZ, doradcy Macrona ds. obrony w czasie kampanii wyborczej, wznowienie dialogu z Rosją — jest priorytetem Emmanuela Macrona.

Myślę, że prezydent Macron nalegał, aby to spotkanie odbyło się możliwie jak najszybciej, żeby omówić niezwykle aktualną kwestię: Francja znajduje się między Moskwą i Waszyngtonem i jest łącznikiem między nimi. Jest to stara tradycja Gaullizmu: wyznaczyć Rosji miejsce w Europie i mieć możliwość prowadzenia dialogu. Prezydent Macron chce obecnie prowadzić dialog z Rosją. Oprócz tego jednym z priorytetów jest walka z terroryzmem, i Rosja ma odegrać w tym procesie bardzo ważną rolę.

Zdaniem generała Trinquanda w odróżnieniu od innych krajów europejskich, Francja jest raczej skłonna znieść sankcje przeciwko Rosji:„Francja dąży do zmiany sytuacji międzynarodowej. Inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, namawiają niektóre państwa Unii Europejskiej do utrzymania sankcji" — powiedział Dominique Trinquand w wywiadzie dla Sputnika.

Emmanuel Dupuy — dyrektor Instytutu Prognoz i Bezpieczeństwa w Europie, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych uważa, że złe stosunki z Rosją wpływają negatywnie m. in. na gospodarkę.

„Sądzę, że prezydent Macron chciał pokazać, w jakim stopniu skomplikowane stosunki między Francją i Rosją mogły wpłynąć na gospodarkę. Prezydent przypomniał, że 500 francuskich przedsiębiorstw prowadzi działalność w Rosji. Są również nowe perspektywy, między innymi we współpracy w przemyśle. Istnieją różne opinie na temat tego spotkania. Moim zdaniem wkomponowuje się ono w kontekst trzech stuleci stosunków dyplomatycznych między Francją i Rosją i to, że odbywa się teraz, po naradzie „Wielkiej Siódemki" i przed szczytem dwudziestki, który odbędzie się w lipcu w Hamburgu, ma ogromne znaczenie. Uważam, że Emmanuel Macron dobrze zrozumiał, że należy zapewnić równowagę w stosunkach z Rosją, szczególnie na tle gwałtownego pogorszenia stosunków z USA" — powiedział Dupuy.