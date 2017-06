Na Zachodzie obudziło się lewicowe pokolenie Next

Okazało się, że polityczne poglądy pokolenia ojców nie cieszą się specjalną popularnością wśród młodzieży, która patrzy raczej w lewo, gdzie ugruntowali swoje pozycje socjaliści — pisze sprawozdawca agencji Sputnik Kiriłł Bakiejew.

„Ten, kto w czasach młodości nie był liberałem, nie ma serca, kto w okresie dojrzałości nie został konserwatystą — nie ma rozumu" — lista ludzi, uważanych za autora tego aforyzmu, jest dość obszerna. Najpopularniejszy chyba z domniemanych autorów to premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. O prawda autorzy jego życiorysu usiłują przekonać szerokie rzesze czytelników, że powiedział to jednak nie Churchill. W zasadzie nie jest ważne, kto to powiedział, ważne jest znaczenie: albo się jest młodym liberałem o gorącym sercu, albo też mądrym i dojrzałym konserwatystą.

Innymi słowy, mamy w tym zdaniu ujęcie konfliktu pokoleń. W ostatnim czasie ten właśnie konflikt coraz wyraźniej zarysowuje się w Zjednoczonym Królestwie i w Stanach Zjednoczonych. Zresztą, z niedużą korektą: miejsce liberalnego porządku dziennego zajmuje socjalistyczny. Potwierdzają to wyniki najnowszych wyborów przeprowadzonych w tych krajach — podkreśla „The Washington Post".

Ludzie młodzi skłaniają się ku siłom lewicy, ponadto, ich aktywność polityczna wyraźnie się nasiliła. Pod tym względem niedawne wybory do parlamentu Wielkiej Brytanii ujawniły bardzo ciekawe wyniki. Blisko 67 procent ludzi młodych — w wieku poniżej lat dwudziestu pięciu — poparło partię laburzystowską, i tylko 18 procent ich rówieśników głosowało za torysami. I to przy tym, że laburzyści, tak samo zresztą, jak inne partie, nie mieli czasu na należytą kampanię przedwyborczą. W międzyczasie głosy starszego pokolenia tradycyjnie podzieliły się — większość poparła konserwatystów.

Historia związana z wyborami amerykańskimi jest w zasadzie podobna. Czy też raczej do wyścigu wyborczego, gdy o stanowisko kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej walczyli Hillary Clinton i Bernie Sanders. Z tych dwóch kandydatów młodzież jednoznacznie wolała Sandersa i bardzo niechętnie potraktowała jego porażkę w wyborach wstępnych.

© REUTERS/ Neil Hall Brexit - to nie będzie wyjście po angielsku

Z tego wszystkiego „The Washington Post" wyciąga wniosek, że młodym podoba się gospodarcza polityka równości, którą promują socjalista Bernie Sanders i lider laburzystów Jeremy Corbin, jak też równość kobiet, globalizacja, walka ze zmianami klimatu i inne podobne idee. W ogóle wszystko to, co wywołuje sceptyczną reakcję ze strony dojrzałych konserwatystów. Periodyk zapowiada, że jeśli tendencja wzrostu aktywności wyborczej młodzieży zachowa się, to nastąpią poważne zmiany w konstrukcjach politycznych w przyszłości. W ten sposób podważony zostanie tradycyjny system dwóch partii, charakterystyczny dla obu państw. Kto wie, jakie kształty to może uzyskać — konkluduje Kiriłł Bakiejew.