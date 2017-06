Pomyślne wystrzelenie rakiety „Buława" to sygnał dla Zachodu

Rakietę wystrzelono z ustalonego rejonu akwenu Morza Barentsa w kierunku poligonu Kura na Kamczatce. Startu dokonano spod wody, zgodnie z planem szkolenia bojowego. Lot rakiety przebiega zgodnie z zaplanowanym torem. Rakieta pomyślnie trafiła w wyznaczone cele na poligonie.

