Rosja poradziła sobie celująco z organizacją Pucharu Konfederacji

W meczu finałowym, który wygrała reprezentacja Niemiec, emocje sięgały zenitu aż do ostatniej sekundy. I takie niezapomniane i pełne napięcia były całe dwa tygodnie turnieju.

Chociaż mecz o Puchar Konfederacji już dawno się skończył i ściemniało się, to kibice wciąż byli głośni. Radość Niemców jest oczywista — trofeum zdobyli podopieczni Joachima Löwa!

© Sputnik. Sergey Guneev Przewodniczący FIFA podziękował Rosji za udany Puchar Konfederacji

Tylko jeden gol, ale rozegrany przez reprezentację Niemiec z matematyczną dokładnością. Chilijczyków nie uratowały agresywne ataki. Łzy w oczach piłkarzy są zrozumiałe — pokazali wspaniałą piłkę nożną, a ich kibice zademonstrowali, jak można i trzeba dopingować swoją drużynę — gorąco, nawet zaciekle, ale jednocześnie serdecznie i wesoło. Chociaż zajęli drugie miejsce, Chilijczycy się zbytnio nie zmartwili i obiecali wrócić w przyszłym roku do Rosji.Niemieccy kibice na początku Pucharu przyznawali, że nie jest to dla nich najważniejszy turniej, gdyż tak czy inaczej są aktualnymi mistrzami świata. Jednak na finał do Petersburga przyjechała imponująca delegacja kibiców, która była zaskoczona ciepłym i życzliwym przyjęciem! Na końcowej konferencji prasowej wtórował im trener reprezentacji Joachim Löw:

Chcę podziękować Rosji. Byliście dobrymi gospodarzami. Graliśmy w różnych miastach, na różnych stadionach, warunki były wspaniałe! I ten turniej został świetnie zorganizowany. Spotkaliśmy się z bardzo dobrymi i niezwykłymi ludźmi, a Rosja to bardzo ciekawy kraj — powiedział główny trener drużyny Niemiec.

Zagraniczna prasa, serwisy społecznościowe, strony sportowe dosłownie na wyścigi komentują ceremonię zamknięcia. Uroczyste przedstawienie opowiadające o historii piłki nożnej w Rosji i historii Pucharu Konfederacji pokazano na dwie godziny przed finałowym meczem.

„Możliwości Rosji jako organizatora Mistrzostw Świata w przyszłym roku stały się teraz o wiele bardziej jasne, ponieważ kraj rozwiał obawy w związku z zachowaniem swoich kibiców. Oni jednak potrafią stworzyć gościnną atmosferę" — pisze The Washington Post.

© Sputnik. Alexei Danichev Puchar Konfederacji 2017 21

„Pomimo obaw przed rozpoczęciem turnieju, nie było żadnych informacji o incydentach, związanych z rasizmem. Atmosfera wokół turnieju była dobra. I była bardzo dobra piłka nożna" — podkreśliła telewizja BBC.Podsumowując turniej, moskiewski korespondent „The Guardian" Shaun Walker stwierdził: „Rosja rozwiała obawy przed mistrzostwami świata, przeprowadzając przyjazną, dobrze zorganizowaną próbę generalną". Według jego słów to, że Rosja dołoży wiele starań, aby zaprezentować swoją gościnność, było jasne od samego początku.

Jak podkreśla FIFA, Puchar należy jeszcze ostatecznie podsumować, jednak to, że święto się udało, nie ulega już wątpliwości. Specjaliści obliczyli: turniej odwiedziła niesłychanie duża liczba osób: w meczach rozegranych w czterech miastach Rosji wzięło łącznie udział 600 000 widzów, średnio w każdym meczu 39 000. Takim zainteresowaniem turniej nie cieszył się ani we Francji, ani w Niemczech. Tak, więc, wspaniała i jednocząca ludzi gra, jaką jest piłka nożna, jest głównym zwycięzcą Pucharu Konfederacji w Rosji.

Rosja zdała na celująco egzamin z organizacji wielkiego turnieju w piłce nożnej na rok przed Mistrzostwami Świata — przyznają to sportowcy, eksperci oraz goście Pucharu Konfederacji.

Swoimi wrażeniami w wywiadzie dla radia Sputnik Italia podzielił się Federico Addiechi, dyrektor programu FIFA „Odpowiedzialność społeczna".

„Jesteśmy zadowoleni z rezultatów Pucharu Konfederacji. Włożono dużo pracy zarówno ze strony FIFA jak i ze strony lokalnych organizatorów. Podczas realizacji takich wydarzeń zawsze występują trudności, na przykład problemy z transportem i dużym napływem kibiców. Puchar Konfederacji służy właśnie po to, aby zawczasu wykryć te problemy i rozwiązać je na rok przed Mistrzostwami Świata" — powiedział Federico Addiechi.

Z kolei Stanley Collymore, były piłkarz Liverpoolu, obecnie telewizyjny dziennikarz sportowy, który komentował Puchar Konfederacji dla RT, wyraził przekonanie, że kiedy nadejdzie czas Mistrzostw Świata, pozostałe miasta w Rosji będą w pełni gotowe na przyjęcie gości i uczestników turnieju.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Brytyjscy kibice planowali prowokację na meczu Pucharu Konfederacji w Kazaniu

„To było po prostu fantastyczne! Nagrywaliśmy mecze na wszystkich czterech stadionach i wszystko odbywało się na jak najwyższym poziomie, infrastruktura była w pełni gotowa. Dlatego z niecierpliwością czekam, kiedy będę mógł wrócić, aby zobaczyć mecze Mistrzostw Świata i odwiedzić nowe wspaniałe stadiony. Bezpieczeństwo również było na wysokim poziomie. I we współczesnym świecie jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych spraw zarówno dla kibiców, jak i graczy. Wiele razy chodziłem po wszystkich miastach sam, bez ekipy operatorów i wszędzie spotkałem się z pozytywnym przyjęciem. Ludzie zaczynali ze mną rozmawiać, pytali, skąd jestem, jak żyje się w Anglii i czy spodobało mi się w Rosji".Piłkę nożną lubią i oglądają wszyscy. „Tutaj ludzie mają ze sobą więcej wspólnego, niż w dyskusjach o naszych problemach" — podkreślił angielski komentator.

© Sputnik. Maksim Bogodvid Puchar Konfederacji 2017: Czeka Was ciepłe powitanie

„Piłka nożna jednoczy ludzi. Jeśli mówić o Rosji, to wyobrażenia innych o tym kraju są bardzo ograniczone. Z reguły sprowadzają się do tego, że w Rosji jest zimno. Wszyscy wspominają jeszcze Związek Radziecki. A przecież dzisiejsza Rosja to współczesny kraj, kraj XXI wieku. I jeśli przyjedziecie do Moskwy czy Petersburga, to zobaczycie to samo, co w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu czy Berlinie. I jest to jeden z powodów, dlaczego warto przyjechać do Rosji na turniej piłki nożnej. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbywają się już od wielu lat i z każdym rokiem ten turniej staje się coraz bardziej uroczysty i widowiskowy. Sądzę, że Puchar Konfederacji w Rosji był dużym sukcesem, który „zwiększa apetyt" piłkarzy i kibiców przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2018" — podsumował Stanley Collymore, telewizyjny komentator sportowy.