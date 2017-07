Gospodarcze natarcie Chin w Syrii

Poinformował o tym wiceprzewodniczący Chińsko-Arabskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Wymiany Qin Yong w trakcie pierwszych targów inwestycyjnych dotyczących projektów powojennej odbudowy Syrii. Także ambasador Syrii w Chinach potwierdził, że Chiny, Rosja i Iran będą miały priorytet przy realizacji projektów gospodarczych w Syrii.

Sama organizacja targów możliwości inwestycyjnych dla spółek chińskich w Syrii jest mocnym chwytem w określeniu interesów Chin w tym kraju. Nie można wykluczać tego, że na podstawie wyników forum zostanie sformowana grupa pierwszych spółek pionierów, które powstaną na terytorium chińsko-syryjskiego parku przemysłowego. Ewentualnie, park ten stanie się jednym z ośrodków realizacji inicjatywy chińskiej w ramach budowy Szlaku Jedwabnego. Znaczy to, że park może powstać w strefie przybrzeżnej nad Morzem śródziemnym.

Plany Chin zakładają wynajęcie w Syrii statków morskich i powietrznych dla swej przyszłej działalności gospodarczej. Wsparcia prawnego w tych sprawach, tak samo, jak w dziedzinie inwestowania, budowy, finansowych operacji bankowych udzielać ma spółkom chińskim specjalna komisja robocza do spraw prawnych inwestycji w odbudowę Syrii. Została ona powołana przez ambasadę Syrii w Chinach, wspólnie z Chińsko-Arabskim Stowarzyszeniem Wzajemnych Wymian, a także z pekińską firmą prawniczą Shijing.

Eksperci, których opinii zasięgnęło radio Sputnik, nie podjęli się snucia jakichkolwiek prognoz odnośnie tego, jak ryzykowne mogą być w tej chwili chińskie inwestycje w Syrii. Przy tym ich argumenty okazały się w znacznej mierze podobne. Oto zdanie eksperta z Centrum Badań Gospodarki Światowej Chińskiego Instytutu Problemów Międzynarodowych Doby Obecnej Chen Fengying.

Problemem najważniejszym dla Syrii jest położenie kresu wojnie i rozstrzygnięcie kwestii opozycji zbrojnej. Dopiero na drugim etapie wysuwa się zadanie odbudowy infrastruktury. Syria znajduje się na drodze Szlaku Jedwabnego, i jeśli sytuacja w tym kraju będzie stabilna, będziemy mogli zainwestować w różne branże gospodarki Syrii w ramach projektu „Jeden pas, jedna droga" — podkreślił ekspert.

Nawiązując do ewentualnego ryzyka politycznego dla inwestycji w Syrii, ekspert z Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych Ażdar Kurtow wyraził taką oto opinię:

„Zakładam, że Chiny tak samo, jak dalekowzroczni politycy w innych krajach, niedwuznacznie zdają się sobie sprawę z tego, że jeśli obecnie nie będą inwestowane pieniądze w odbudowę Syrii, to nawroty nasilenia radykalizmu islamskiego na Bliskim Wschodzie w ogóle, w tym również w Syrii, są nader prawdopodobne. Koniecznie trzeba pozbawić wrogów Syrii ich możliwości gospodarczych. Odbudowa gospodarki jest krokiem w tym kierunku. Co dotyczy inwestycji w branże przemysłu o wysokiej dochodowości, w rolnictwo, transport w Syrii, to zapewnienie przez rząd syryjski takiej możliwości zależeć będzie od tego, w jakiej mierze Chiny — lub jakikolwiek inny kraj — będą aktywnie uczestniczyć w pierwszym etapie — etapie zapewniania warunków normalnego życia i działalności mieszkańców kraju. Na pewno rząd Syrii będzie wolał tych, którzy aktywnie zajmować się będą odbudową zniszczonej infrastruktury. Wobec tego Chiny działają w sposób rozsądny i dalekowzroczny" — powiedział Ażdar Kurtow.

Politolog Władimir Jewsiejew uważa, że Chiny zobaczyły możliwość dla uregulowania sytuacji w Syrii środkami pokojowymi. Dlatego zaczęły angażować się aktywnie w ten proces zarówno na szczeblu politycznym, jak też gospodarczym.

„Chiny nie chcą pozostać na uboczu, bardzo pragną wziąć udział w charakterze jednego z ważnych graczy, w uregulowaniu kryzysu syryjskiego, dlatego podejmują obecnie takie kroki. Chiny coraz aktywniej uczestniczą w rozstrzyganiu kwestii syryjskiej, w celu zapewnienia jak najbardziej sprzyjających warunków dla biznesu. Przed kryzysem Chiny kontrolowały znaczą część zespołu gazowniczo-naftowego Syrii. Zainwestowano w tę branżę dziesiątki miliardów dolarów. Chiny pragną tego też w przyszłości. Chiny podjęły pryncypialną decyzję w sprawie aktywnego zaangażowania się w rozstrzyganie kryzysu syryjskiego na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej. Towarzyszyć temu może także ograniczone zaangażowanie się w dziedzinie militarnej, również w celu wypróbowania posiadanych przez nie typów broni" — wyjaśnił politolog.