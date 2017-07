Mer włoskiej komuny: „Jesteśmy gotowi do utrzymywania kontaktów z Krymem i Rosją”

W najbliższych dniach władze miejskie przygotują odpowiedni dokument programowy. „Sputnik Italia" rozmawiał z merem Marco Fandzonim, i dowiedział się o szczegółach przygotowywanego projektu. Według polityka, pomysł wykiełkował kilka miesięcy temu.

„Ten projekt będzie sygnalizować naszą gotowość do nawiązania kontaktów z Krymem i do pełnienia misji „mostu" dla Federacji Rosyjskiej, z którą nasz region już utworzył sojusz historyczny, a także kulturalny i handlowy. Rynek rosyjski jest bardzo ważny dla naszego terytorium, społeczeństwa i dla spółek włoskich, zwłaszcza dla tych z nich, które związane są z Cherea i zajmują się produkcją mebli. Te spółki zaczęły nawiązywać kontakty handlowe z Rosją jeszcze 20-30 lat temu i zrobiły znaczne inwestycje kapitałów. Jest sprawą oczywistą, że sankcje podważyły eksport i spowodowały znaczny spadek dochodów i wymiany handlowej. Spowodowało to powstawanie jeszcze większych trudności dla sektora, znajdującego się w stanie kryzysu strukturowego, w którym już do od wielu lat tkwią zarówno Włochy, jak też cała Europa.

Tak więc, sytuacja gospodarcza pogorszyła się, chociaż ku temu, moim zdaniem, nie było żadnych poważniejszych powodów, — powiedział Marco Fandzoni. — Naszym celem jest wysłanie sygnału odnośnie naszej gotowości do dialogu. Nie chcemy podejmować się pełnienia funkcji organów, zajmujących się polityką zagraniczną, nie chodzi nam o podejmowanie kroków dyplomatycznych. Pragniemy wysłać sygnał polityczny pod adresem państwa włoskiego oraz Unii Europejskiej, która nie realizuje przecież żadnej własnej, niezależnej polityki zagranicznej. Ponadto, pragniemy zapewnić możliwości dla terenowej produkcji, która już odczuwa na sobie kryzys gospodarczy i rosyjskie embargo. Te sankcje kolidują z samym duchem obywateli europejskich, popierających prawo narodów do samostanowienia — przecież mieszkańcy Krymu podczas referendum głosowali za przystąpieniem do składu Rosji.

Bardziej konkretnie, pragniemy, aby nasza rada miejska zaakceptowała protokół o zamiarach, który przewiduje nawiązanie stosunków przyjaźni z takim samym miastem na Krymie. Uważamy, że te relacje pomogą w przyśpieszaniu rozwoju kontaktów kulturalnych i handlowych. Obecnie korzystając z poparcia ze strony Stefano Valdeghamberiego, będziemy próbowali nawiązać kontakty z jednym z miast na Krymie, w ciągu kilku tygodni zaaprobowany ma być protokół o zamiarach. Po tym, w ciągu kilku miesięcy, planujemy nawiązanie pierwszych kontaktów i dokonanie wymiany wizyt", — podsumował mer włoskiej komuny Cherea Marco Frandzoni.