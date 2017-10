Jaki jest cel referendum w Veneto i Lombardii?

22 października we Włoszech, w regionach Veneto i Lombardia odbędzie się referendum, w którego trakcie ma być rozstrzygnięta kwestia ich autonomii.

Jednak referendum to nie posiada mocy prawnej. Nawet, jeśli mieszkańcy regionów zagłosują za autonomią, wyrażą jedynie swym władzom zgodę na przeprowadzenie dalszych pertraktacji z Rzymem w sprawie rozszerzenia zakresu uprawnień. Z punktu widzenia konstytucji, to referendum w żaden sposób nie jest związane ze sprawą niepodległości.

Profesor prawa konstytucyjnego Uniwersytetu w Bolonii Andrea Morrone skomentował dla agencji Sputnik Italia zbliżające się wydarzenia:

„Te dwa referenda w znacznej mierze są podobne do siebie: najpierw w Veneto zatwierdzono ustawę, a następnie rady terenowe Lombardii przyjęły uchwałę, w myśl której te dwa regiony ubiegają się wobec swych wyborców o zezwolenie na rozszerzenie zakresu swych uprawnień i środków, którymi region będzie mógł dysponować bezpośrednio. Uwzględnia to konstytucja Włoch" — podkreślił profesor Morrone.

Według niego, bardzo ważne jest odróżnianie pojęć „niepodległość" i „autonomia". Niepodległość zakłada oddzielenie się, co, zarówno z punktu widzenia konstytucji federalnej, jak też regionalnej, jest sprzeczne z prawem. Możemy to widzieć na przykładzie sytuacji w Katalonii. Można jednak zmienić relacje między regionem i państwem, w drodze zapewnienia regionom szerszej autonomii. Nie oznacza to jednak wcale, że nie wynikną żadne problemy.

Referendum ma przeważnie znaczenie polityczne, gdyż nie posiada w ogóle jakiegokolwiek znaczenia prawnego. Konstytucja przewiduje pewną procedurę w relacjach między regionem a państwem w tym, co dotyczy rozszerzenia zakresu autonomii. Głosowanie w regionie nie jest uwzględnione przez tę procedurę.

Profesor podkreślił, że Veneto i Lombardia przeprowadzą referenda jedynie w celu zapewnienia szerszej akceptacji dla swej inicjatywy na płaszczyźnie politycznej, aby w wyniku uzyskać możliwość szerszych praw. Jest to głosowanie, mające jedynie poprzedzać mające realne znaczenie procedury, które dopiero trzeba będzie uruchomić.

Rozmowy na temat prawdopodobieństwa federalizacji Włoch prowadzone są już od 25 lat. W 2001 roku zaczęto mówić o reformie konstytucyjnej, która miałaby rozstrzygnąć zagadnienia związane z Ligą Północy, która dąży do oddzielenia się północnych regionów Włoch. Celem reformy było zapewnienie szerszej autonomii regionom. Okazało się to problematyczne, gdyż wcale nie jest sprawą prostą przestawienie się od unitarnego decentralizowanego państwa do ustroju federacyjnego. Zwłaszcza w kraju o tak dużej różnicy między północą a południem, wschodem a zachodem. Ponadto, wynika zagmatwana sprawa ponownego podziału finansowania na całym terenie Włoch. W ogólnym zarysie, jak podkreślił Andrea Morrone, nie ruszono na razie z martwego punktu.Jaki jest cel referendum w Veneto i Lombardii?

